بيت العائلة الإبراهيمية يراهن على خدمة الإنسانية

هسبريس من الرباط

أعطى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمرا بتخصيص مساحة أرض في "جزيرة السعديات" لتشييد معلم حضاري جديد يُطلق عليه اسم "بيت العائلة الإبراهيمية".

المعلم الديني، حسب القائمين عليه، يرمز إلى "حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في مجتمع دولة الإمارات".

وسيستقي "بيت العائلة الإبراهيمية" نهجه من الوثيقة التاريخية التي وُقّعت في دولة الإمارات بين الإمام الأكبر وقداسة البابا، والتي تُبشر بعهد جديد للإنسانية، تتقارب فيه الشعوب والطوائف والأديان باختلافاتها وتنوعاتها، وسيكون أحد المعالم البارزة على مستوى الدولة والعالم، يؤكد المكلفون بالمشروع.