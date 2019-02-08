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الرئيسية | خارج الحدود | أسباب عقائدية تبعد سعوديين عن الحسابات البنكية

أسباب عقائدية تبعد سعوديين عن الحسابات البنكية

أسباب عقائدية تبعد سعوديين عن الحسابات البنكية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:01

كشفت دراسة سعودية أن 9ر6 مليون شخص في المملكة لا يملكون حسابات بنكية، منهم 4 ملايين امرأة، ما يعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعّالة في مقابل 28% بلا حسابات، بينهم 60% من النساء، و7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية.

وتنخفض نسبة غير المالكين لحسابات بنكية في المناطق النائية إلى 21%، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية.

وذكر المصدر، وفق دراسة أجرتها "مؤسسة الملك خالد الخيرية" حول مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية بلغت 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) نحو 31%.

وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحليم الحيران ٢ الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:12
السبب الرءيس ان ٦٦في الماءة لايملكون الاموال الكافية لتنشيط حساب بنكي...انشري ياهسبريس
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2 - Ahmad الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:44
، اولاً لأن النساء بالمملكة يصرف عليها والدها او زوجها او ابنائها ولاحاجة لها بحساب بنكي .. الا ان كانت موظفة

ثانياً يبدو بأن الدراسة شامله ايضاً الاطفال وتحت ١٥ عام.

للمعلومية فتح الحساب البنكي بسعودية لاياخذ الى 10دقايق ومن الجوال وبدون ذهاب للبنك وتصلك البطاقة، لو كان هناك احد بحاجتها لن يتردد بها .
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