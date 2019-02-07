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الرئيسية | خارج الحدود | استمرار البحث عن ناجين من انهيار مبنى باسطنبول

استمرار البحث عن ناجين من انهيار مبنى باسطنبول

استمرار البحث عن ناجين من انهيار مبنى باسطنبول
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 فبراير 2019 - 12:50

تواصل فرق الإنقاذ التركية، اليوم الخميس، عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني، مكون من 8 طوابقة، تعرض للانهيار بمدينة إسطنبول في حادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن تورك".

وقال حاكم اسطنبول، علي يرلي قايا، من مكان الحادث إن "ثلاثة من المواطنين الـ12 الذين تم إنقاذهم حالتهم حرجة؛ ويرقدون بوحدة العناية المركزة".

وكشفت السلطات التركية أن المبنى كانت به 14 شقة، وكان يقطن فيه 43 شخصا بحسب تسجيلات البلدية، لكن لا توجد تقديرات حول عدد الأشخاص الذين قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

وبحسب قايا فإن المبنى السكني تم تشييده عام 1992 من خمسة طوابق، وبعدها تمت إضافة ثلاثة طوابق أخرى بشكل غير قانوني.

كما كان يوجد في قبو البناية ورشة خياطة غير مرخصة، وكان يعمل بها أكثر من 20 شخصا لم يكونوا موجودين وقت الحادث.

وبينما تستمر أعمال البحث والإنقاذ، تفقدت السلطات مبان مجاورة في حالة مشابهة تجعلها عرضة للانهيار هي الأخرى.

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