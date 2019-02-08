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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات الانتحار ترتفع بنسبة 6.7 في المائة عالميّا

وفيات الانتحار ترتفع بنسبة 6.7 في المائة عالميّا

وفيات الانتحار ترتفع بنسبة 6.7 في المائة عالميّا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 04:24

ارتفع العدد الاجمالي للوفيات الناتجة عن الانتحار في العالم بنسبة 6.7% بين عامي 1990 و2016 ، حسب ما نشرت مجلة "بريتيش ميديال جورنال" البريطانية.

وأوضحت المجلة أن عدد الوفيات بسبب الانتحار بلغ 817 ألف حالة في 2016.

كما تشير الدراسة، التي أعدها باحثون في جامعة واشنطن، إلى أن معدل الانتحار الموحد بحسب العمر، وهو مقياس إحصائي يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات العمرية للمجموعات السكانية المختلفة، انخفض بنسبة 32.7% خلال الفترة نفسها.

وكان معدل حالات الانتحار خلال الـ27 عاما الأخيرة، بمعدل أكثر من الضعف للرجال (15.6 حالة لكل 100 ألف شخص) مقارنة بالنساء (7 حالات وفاة لكل 100 ألف شخص).

وتشير الدراسة إلى أن "الانتحار لا يزال سببا مهما للوفيات في معظم دول العالم".

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