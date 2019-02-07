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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق على زيادة أجور 670 ألف موظف في تونس

اتفاق على زيادة أجور 670 ألف موظف في تونس

اتفاق على زيادة أجور 670 ألف موظف في تونس
هسبريس - رويترز
الخميس 07 فبراير 2019 - 14:45

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف، اليوم الخميس، حسب ما قالته 3 مصادر قريبة من المفاوضات.

يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين؛ مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام، الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 7.6 ملايير دينار في 2010.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق، لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق، كما ينتظر، بعد الاتفاق، أن يلغي اتحاد الشغل الاضراب العام المزمع هذا الشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - امين المرسول الخميس 07 فبراير 2019 - 15:53
هذه هي النقابة ،تشبتت بمطلبها حتى استجيب لها، اما نحن في المغرب فالنقابات موالية للمخزن و تحصل منه على مصالحها ،و نحن الموظفين يستحمروننا و يستبضعوننا، ولكن كل من يبيع و يشتري في حقوق الموظفين عامة فبيننا و بينهم الله في الدنيا و الاخيرة.
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