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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة أمريكية توقف إعدام مسلم طلب حضور إمام

محكمة أمريكية توقف إعدام مسلم طلب حضور إمام

محكمة أمريكية توقف إعدام مسلم طلب حضور إمام
هسبريس - رويترز
الخميس 07 فبراير 2019 - 13:35

منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم، كان مقررا اليوم الخميس، استنادا إلى أن السلطات في ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لإمام بحضور الإعدام.

وقالت محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راي، عمره 42 عاما، لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة، لإدانته بجريمة قتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قبل ما يربو على 23 سنة.

وذكرت الولاية أنها طعنت في القرار القضائي، وقالت في وثيقة للمحكمة إن إدارة السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود إمام خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.

وتقول الولاية إن "قس السجن"، المعين من قبل إدارة السجون، يحق له حضور الإعدام؛ لكن "أي مرشد روحي آخر" يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 13:47
هاذ السيد امريكي ارتاكب هاذ الجريمة فتسعينات ايام جورج بوش الأب يعني فوق العشرين سنة كان مزال مراهق وحكم بالمؤبد مدى الحياة وهو في السجن تعرف عن الاسلام فأصبح مسلما متدينا واطلق لحيته وحفظ القرآن وتحسنت اخلاقه ..هم من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ...والآن يريدون تنفيذ الأعدام فيه ألأنه مجرم ام لأنه مسلم لم يكن ليعدم لو لم يكن أسلم ..اوروبا تطالب بإلغاء الإعدام حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
2 - باحث عن وطن الخميس 07 فبراير 2019 - 13:48
أريد أن أصبح مواطنا أمريكيا، أريد الجنسية الأمريكية، أريد العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
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-13
3 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 14:06
علاه امريكا فيها الإعدام ؟؟؟؟؟؟؟؟
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4
4 - الوادنوني الخميس 07 فبراير 2019 - 14:15
هذه امريكا معقل الديمقراطية وحقوق الانسان ما زالت تطبق عقوبة الاعدام في حق من يستحقها . ونحن نتماطل بحجج واهية في تطبيقه بالمغرب في حق مجرمين قتلوا ابرياء بدم بارد واغتصبوا اطفالا وعذارى ونساء .
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19
5 - Soufiane الخميس 07 فبراير 2019 - 14:35
امريكا معروفة بالاعدام، تعدم اي شخص سواء مسلم او مسيحي او او او.
ياريت يكون في مغرب الاعدام لكل شخص تبتت عليه تهمته 100% بحال قتل او ساعد في قال شهص ما.
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