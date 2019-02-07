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كُتّاب وآراء
محكمة أمريكية توقف إعدام مسلم طلب حضور إمام
منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم، كان مقررا اليوم الخميس، استنادا إلى أن السلطات في ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لإمام بحضور الإعدام.
وقالت محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راي، عمره 42 عاما، لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة، لإدانته بجريمة قتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قبل ما يربو على 23 سنة.
وذكرت الولاية أنها طعنت في القرار القضائي، وقالت في وثيقة للمحكمة إن إدارة السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود إمام خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.
وتقول الولاية إن "قس السجن"، المعين من قبل إدارة السجون، يحق له حضور الإعدام؛ لكن "أي مرشد روحي آخر" يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ياريت يكون في مغرب الاعدام لكل شخص تبتت عليه تهمته 100% بحال قتل او ساعد في قال شهص ما.