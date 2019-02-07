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كُتّاب وآراء
تفشي مرض الحصبة يحصد 22 شخاصا بالفلبين
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن تفشي مرض الحصبة في العاصمة الفلبينية مانيلا ومناطق أخرى أودى بحياة 22 شخصا على الأقل.
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي الثالث إن سبب تسجيل حالات إصابة مرتفعة هو انخفاض معدلات التطعيم بين الأطفال بسبب الذعر الناجم عن برنامج التطعيم الحكومي المثير للجدل ضد حمى الضنك عام 2017.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 441 حالة إصابة بالحصبة في مانيلا حتى 26 كيناير الماضي، وذلك مقارنة بـ 36 حالة عام 2018 بأكمله.
وأعلن دوكي أن هناك تفشي للمرض في وسط وجنوب جزيرة لوزون ووسط وغرب جزيرة فيساياس. وأضاف:" هذه المناطق في حاجة لتعزيز استجاباتها لمواجهة الحصبة، وتطعيم كل الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيمات ضد الحصبة، حيث أن ذلك يعد إجراء فعالا لوقف تفشي المرض بصورة أكبر".