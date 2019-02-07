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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الفرنسية تستدعي سفير باريس من إيطاليا

الحكومة الفرنسية تستدعي سفير باريس من إيطاليا

الحكومة الفرنسية تستدعي سفير باريس من إيطاليا
هسبريس - رويترز
الخميس 07 فبراير 2019 - 15:35

استدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا بعد ما وصفته باريس بأنه هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر ودا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة".

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الخميس 07 فبراير 2019 - 15:50
الرءيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الأفضل رغم كل الاكراهات والمكر وفرنسا محظوظة بوجود ماكرون وفرنسا دولة مستقلة ولا يجب التدخل في شؤونها الداخلية
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