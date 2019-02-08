مصر تفوز باستضافة مقرّ وكالة الفضاء الأفريقية

هسبريس - د.ب.أ

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة قرارا باستضافة مصر للوكالة.

وأضاف حافظ، أنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة ذلك القرار في اجتماعهم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 11 فبراير الجاري في إطار اجتماعات القمة الإفريقية.

وأشار حافظ إلى أن هذا القرار جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة لاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل استعرض الإمكانيات الفنية المصرية، ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الإفريقية، وهو ما انعكس في تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة مع كل من نيجيريا وإثيوبيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن وزير الخارجية سامح شكري حرص في كلمته أثناء النقاش على التأكيد على أن سعادة مصر باستضافة الوكالة تنطلق من ثقة تامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة أفريقيا 2063.