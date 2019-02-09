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قادة أحزاب يطالبون بوتفليقة بالترشح للانتخابات
السبت 09 فبراير 2019 - 12:45
عقدت أربعة أحزاب جزائرية، اليوم السبت، اجتماعا لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وانطلق الاجتماع بحضور شخصيات سياسية بارزة منهم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الذي قاد الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة.
الموعد تم بحضور أكثر من 15 ألف مؤيد للرئيس الجزائري لإبداء دعمهم له في حال خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وهو المنتظر أصلا منذ مدّة طويلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - ديمقراطي السبت 09 فبراير 2019 - 13:01
أعان ألله الجزائريين في عهدتهم ما لا نهاية .
2 - رأي السبت 09 فبراير 2019 - 13:01
يطلبون من رجل مقعد لا يقوى على التحرك الترشح للانتخابات الرئاسية حتى يتسنى لهم أن يفعلوا ما يشاؤون !!! كما لو أن الجزائر ليس فيها كفاءات قادرة على الترشح !!! فساد الجنرالات و المسؤولين الكبار أضر بالبلاد. الله يكون في عون الجزائريين.
3 - الساكي اسبانيا السبت 09 فبراير 2019 - 13:02
و الله الى هد الاحزاب كايضحكوا على الشعب الجزائري الشقيق... كيف ترشحونه و هو لا يعرف اين يوجد... هل هو ميت و محنط ....انه لا يقدر ان يبذل حفاضاته...فكيف سيحكم شعب باكمله...اتمنى من الجزائريين ان يقرروا مصيرهم قبل ان يطالبوا بتقرير مصير الشعوب... و هم ...... الله يستر و الله انعل لي ما يحشم... انا بعدا كانحشم فبلاصتكم.....
4 - Mhand السبت 09 فبراير 2019 - 13:04
العرب لم ولن يفيقوا من عيوبهم أبدا و يتركون الأمم تضحك عليهم. أخخخخ.
5 - ملاحظ السبت 09 فبراير 2019 - 13:04
هدا يعني أن هناك مشكل جدي في الجزائر إستمرار إستعمال إسم بوتفليقة الدي لا يدري ما يحيط به إستهتار بالجزائريين و يعني أن الجزائر تتخبط في المشاكل
7 - واقعي السبت 09 فبراير 2019 - 13:23
فينكم الجزاءريين اللي تيعبروا في هسبريس وتيسبوا المغرب.شفتكم امخبيين.هاد الموضوع فيه ما يقال عدد ما تتحشموش اتكلموا ...شوف عيبكم ...كي داير ايلا فيكم النفس ...ادخلوا جحوركم داءما...والله لا يصدق حتى في الخيال..وفين اصحاب النيف...اعلاه هي بقات فالهدرة....قابلوا غا حالتكم...اشمن اوجه عندكم...نصيحة ليكم...اتكمشوا ما في يديكمش ....عقتوا ولا باقي...نسبة الذكاء عندكم اضعيفة...هل ليس فيكم رجل.. رشششششششيد....منكم لانفسكم يكفيكم ماانتم فيه...عاونوا روسكم...النفس...اعانة الشعوب...المبادىء....التحرر...حتى الجدي عندما يبلبل يظن ان له صوت ذولحن شجي...الله اداوم ليكم الحال حتى ترشاو
8 - lalla karoussa السبت 09 فبراير 2019 - 13:25
c'est excellent,le seul pour l'union parce qu'il n'existe pas,nos frères algériens admirent la grande dame la karoussa roulante accompagnée par un petit enfant beau garçon,même son valetsario va appeler les prisonniers sahraouis à tindouf de voter pour la karoussa qui roule,ça suffit la karoussa roule,il est vivant,c'est la première fois d'une dame roulante est priée par 5 partis FLN de bien rester présidente à lalla mouradia
9 - أبو إحسان السبت 09 فبراير 2019 - 13:25
جنرلات الجزائر هم من يحكمون لان الحكام عبارة عن كراكيز.. اذن فلا فرق ان الحاكم صحيحا او مقعدا مادام لعبة في يد الغير
10 - المكي السبت 09 فبراير 2019 - 13:45
نعم يستحق لأنه اصلح أمور شعبه.زخير ما يفعل في العهدة الخامسة هو أن يعين وزير خاص بالكراسي المتحركة لفخامة الرئيس .و ما وقع بفينزويلا خير دليل.
11 - rachida السبت 09 فبراير 2019 - 13:46
اول مرة اتاكد ان الجزاير غير ولادة بصراحة رجعها ملكية حتى تطلع الصورة احلى ..المهم هذا مجرد راي لكن القرار للشعب الجزاءري ونحترمهم .
12 - عبدالكريم بوشيخي السبت 09 فبراير 2019 - 13:47
النظام الجزائري الحاكم يشعر بالخوف على مصيره و على مصير ام القضايا و هي قضية الصحراء المغربية التي جعلها قضيته المحورية و المركزية في سياسته الداخلية و الخارجية فوجود رئيس اخر غير بوتفليقة الذي اصبح رئيسا شبحا منذ 2013 الى اليوم يعتقد انها مغامرة غير مضمونة العواقب قد تزج به الى المحاكمات و السجون بعد الجرائم التي اقترفها في حق الشعب الجزائري و اهداره لمئات ملايير الدولارات من ثروته على تفاهة البوليساريو فهو امام خياران احلاهما مر اما اهانة الشعب الجزائري مرة اخرى و فرض بوتفليقة رئيسا لعهدة خامسة ضدا على ارادته للحفاظ على مصالحه و اما قدوم رئيس اخر لا يمكن التبؤ بما سيقوم به بدستور يمنحه كامل السلطات فوضعية هذا النظام اصبحت صعبة للغاية داخليا و خارجيا لان من الصعب عليه اقناع العالم برئيس شبح لا يعرف هو نفسه هل مازال رئيسا او انه مترشح لعهدة خامسة فبعد اقالة عبدالمالك سلال من رئاسة الحكومة كتبت تعليقا في احدى الصحف الجزائرية المعارضة و قلت فيه انتظروا عودته في نهاية 2018 سيظهر مرة اخرى لقيادة الحملة الانتخابية نيابة عن بوتفليقة لانه مختص في الضحك على الجزائريين و ها هي الايام تؤكد ذالك
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