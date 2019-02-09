قادة أحزاب يطالبون بوتفليقة بالترشح للانتخابات

هسبريس ـ مُتابعة

عقدت أربعة أحزاب جزائرية، اليوم السبت، اجتماعا لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وانطلق الاجتماع بحضور شخصيات سياسية بارزة منهم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الذي قاد الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة.

الموعد تم بحضور أكثر من 15 ألف مؤيد للرئيس الجزائري لإبداء دعمهم له في حال خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وهو المنتظر أصلا منذ مدّة طويلة.