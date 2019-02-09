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كُتّاب وآراء
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روسيا تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر
السبت 09 فبراير 2019 - 22:35
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنها تعتزم إرسال أول رحلة فضائية مأهولة برواد فضاء روس لسطح القمر في عام 2031.
وأشارت الوكالة، في بيان نقلته وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، إلى أن "هدف البعثة هو إرسال طاقم إلى القمر".
كما أضافت المؤسسة أنها تخطط، أيضا، لنقل مركبة ثقيلة، بحلول عام 2032، كي يستخدمها رواد الفضاء في التنقل على سطح القمر.
وفي عام 2034 ستبدأ وكالة الفضاء الروسية في بناء محطة على سطح القمر، حسب البيان، ومن المقرر أن يسبق هذه البعثات المأهولة عدد من التجارب التي ستجرى في عامي 2028 و2029.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رامي السبت 09 فبراير 2019 - 22:51
13 سنة من التخطيط ماشي بزاف اتمنى ان لا يحظى هدا المشروع بالسرية المعهودة وان يخبرونا بحقائق الكون المذهلة التي يثبتها الكتاب العزيز
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