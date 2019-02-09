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كُتّاب وآراء
إصابة 17 شخصا خلال اشتباك بين سجناء في روسيا
أصيب 17 شخصا على الأقل في اشتباكات اندلعت بين نزلاء سجن سامارا، جنوب غرب روسيا، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.
ووقعت الاشتباكاتأثناء الوقت المخصص للعشاء، أمس الجمعة، حين بدأ أحد السجناء في توجيه حزمة من الشتائم نحو نزلاء آخرين.
وعقب اندلاع مشاجرة، قامت مجموعة من السجناء بإضرام النيران في فراش إحدى الزنزانات؛ ما أسفر عن انتشار حريق في فضاء السجن.
واشارت السلطات المحلية إلى أن 16 شخصا احتاجوا لتلقي مساعدة طبية بمستشفى السجن الفيدرالي، في حين نقل آخر لمركز طبي في منطقة بيروجوف؛ بعدما تعرض لإصابات بالرأس.
وبدأت النيابة العامة والسلطات المحلية تحقيقا للتعرف على أسباب الواقعة بدقة، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في السجن نفسه.