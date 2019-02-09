24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1513:4716:4219:0920:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  2. "بليد رانر 2049" .. هكذا ترسم أفلام الخيال العلمي معالم المستقبل (5.00)

  3. محتجون يحاصرون سيارة (5.00)

  4. "رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة" (5.00)

  5. عصيد ومعاش بنكيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إصابة 17 شخصا خلال اشتباك بين سجناء في روسيا

إصابة 17 شخصا خلال اشتباك بين سجناء في روسيا

إصابة 17 شخصا خلال اشتباك بين سجناء في روسيا
هسبريس ـ إفي
السبت 09 فبراير 2019 - 13:40

أصيب 17 شخصا على الأقل في اشتباكات اندلعت بين نزلاء سجن سامارا، جنوب غرب روسيا، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.

ووقعت الاشتباكاتأثناء الوقت المخصص للعشاء، أمس الجمعة، حين بدأ أحد السجناء في توجيه حزمة من الشتائم نحو نزلاء آخرين.

وعقب اندلاع مشاجرة، قامت مجموعة من السجناء بإضرام النيران في فراش إحدى الزنزانات؛ ما أسفر عن انتشار حريق في فضاء السجن.

واشارت السلطات المحلية إلى أن 16 شخصا احتاجوا لتلقي مساعدة طبية بمستشفى السجن الفيدرالي، في حين نقل آخر لمركز طبي في منطقة بيروجوف؛ بعدما تعرض لإصابات بالرأس.

وبدأت النيابة العامة والسلطات المحلية تحقيقا للتعرف على أسباب الواقعة بدقة، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في السجن نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.