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الرئيسية | خارج الحدود | لاغارد: الدول النفطية بلا شفاء من صدمة الأسعار

لاغارد: الدول النفطية بلا شفاء من صدمة الأسعار

لاغارد: الدول النفطية بلا شفاء من صدمة الأسعار
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 فبراير 2019 - 20:40

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط، التي حدثت في 2014، وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

وقالت لاغارد أمام مؤتمر في دبي: "بسبب تراجع العائدات، لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء على الرغم من الاصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج".

"هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام، من 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المئة في 2018"، تضيف لاغارد.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط ؛مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".

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