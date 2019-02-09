إيبولا تحصد أرواح المئات في الكونغو الديمقراطية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حالات الوفاة جراء تفشي فيروس "إيبولا"، بشمال شرق البلاد، بلغت 502 وفقا لأحدث البيانات.

وذكرت الوزارة نفسها، في تقرير، أن حصيلة الوفيات المسجلة حتى السابع من فبراير وصلت إلى 502، منهم 441 حالة مؤكدة وفقا للاختبارات المعملية و61 أخرى مازالت مرجحة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 800؛ منها 739 حالة مؤكدة و61 محتملة.

ويعد هذا الوباء الأشد فتكا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثاني أشد تفشي للمرض في العالم، من حيث حصيلة الوفيات وحالات الإصابة، بعد ذلك الذي اجتاح غرب أفريقيا عام 2014.

وقد أعلن تفشي فيروس إيبولا، فاتح غشت الماضي، في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري. وواجهت عملية السيطرة على هذا الوباء صعوبات بسبب رفض سكان بعض المناطق تلقي العلاج، وانعدام الأمن في المنطقة.

ويعد هذا ثاني تفشي للمرض يتم إعلانه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال 2018، بعد ثمانية أيام فقط من الإعلان عن نهاية الوباء السابق بغرب البلاد.

وينتقل وباء ايبولا من خلال الاتصال المباشر مع الدم والسوائل الجسدية الملوثة، ويتسبب في حمى يصاحبها نزيف، وقد تصل نسبة الوفاة بسببه إلى 90% إذا لم يتم أخذ العلاج في الوقت المناسب.