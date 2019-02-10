24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:14
|13:47
|16:43
|19:10
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب
- جليلة التلمسي تواجه مرميد
- حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
- صلاح نيازي في بيت ياسين
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة
الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)
عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة (5.00)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (160)
- عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة - (112)
- البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة - (104)
- "الجبهة" تعلن بوتفليقة مرشحا رسميا لخلافة نفسه في رئاسة الجزائر - (81)
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيسة حزب معارض: النظام الجزائري يسيّس الدين
اتهمت رئيسة حزب العمال المحسوب على المعارضة في الجزائر، لويزة حنون، النظام باستخدام الدين لأغراض سياسية.
وقالت حنّون، خلال اجتماع المكتب الولائي للعاصمة في مقر الحزب ، إن "صمت الحكومة على الهجوم الذي تتعرض له وزيرة التربية نورية بن غبريط، بعد تصريحاتها الأخيرة حول الصلاة، أكبر دليل على أن النظام هو أوّل المستغلين للدّين خدمة لأغراضه السياسية".
ودافعت القيادية الحزبية عن تصريحات وزيرة التربية الجزائرية، مؤكدة أن "المكان المخصّص للصلاة هو المنزل والمسجد، بعيدا عن المدارس".
وأعربت حنون عن مخاوفها مما وصفته بـ" التزوير المسبق للإنتخابات" قائلة إن "بعض الأحزاب بدأت من الآن تحاول ابتياع استمارات الترشح وشراء الذمم".
وعن مشاركة حزبها في الإنتخابات الرئاسية قالت حنون: "اللجنة المركزية ستجتمع نهاية شهر فبراير الجاري من أجل القيام بحسم هذه المسألة".