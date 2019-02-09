ديوان الملِك يتنصّل من "الدخان المقلد" في الأردن

هسبريس ـ مُتابعة

نفت الحكومة الأردنية صحة معلومات متداولة حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم "مصنع الدخان المقلد".

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن المعلومات التي يتبادلها بعض المواطنين حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين، وعدد من الشخصيّات الجديدة، في "قضيّة الدخان" غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.

ودعا البيان المواطنين إلى "عدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية".

وأثارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد أن نقلت تصريحا على لسان مدير الجمارك العامة السابق، وضاح الحمود، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.

ووجه المدعي العام في محكمة أمن الدولة الأردنية تهما بالفساد ضد 54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، في قضية تزوير وتهريب التبغ التي شغلت الرأي العام الأردني.

وأبرز التهم هي "إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات وقبول الرشوة وتقديمها".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أعلنت في 23 يوليوز الماضي أن قرارا اتُخذ بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب التبغ بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وفي يوليوز الماضي، أيضا، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها داهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب العاصمة عمان، في إطار القضية التي هزت الرأي العام.