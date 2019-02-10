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الرئيسية | خارج الحدود | رياح "بريكست" تحرّك المال من لندن إلى أمستردام

رياح "بريكست" تحرّك المال من لندن إلى أمستردام

رياح "بريكست" تحرّك المال من لندن إلى أمستردام
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 فبراير 2019 - 01:40

يدفع انسحاب بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي الشركات العاملة في المملكة المتحدة إلى الخروج من البلاد.

وتجري نحو 250 شركة محادثات مع هيئة الاستثمار الأجنبي في هولندا بشأن احتمال نقل أنشطتها إلى الأراضي المنخفضة، وذلك وفقا لبيان صدر بشأن ذلك.

وسوف تنضم الشركات التي تعتزم نقل انشطتها إلى 42 شركة أقدمت على هذه الخطوة العام الماضي، إضافة إلى 18 شركة سبقتها في 2017.

وقالت جيروين نيغلاند، رئيسة هيئة الاستثمار بهولندا، في تصريح لوكالة أنباء بلومبرغ: "لن أتفاجأ بأن أكبر موجة خروج للشركات جراء 'بريكست' لم تحدث بعدP ولكن سوف تحدث"/

وأضافت المسؤولة نفسها: "الأمر عادة ما يستغرق بين ستة أشهر وعامين، من أول محادثة نجريها مع شركة قبل اتخاذ قرارها، وشبكتنا أكبر الآن من حالها خلال السنوات السابقة".

وظهرت المملكة الهولندية كأحد الفائزين في جذب شركات تسعى للخروج من بريطانيا نتيجة لانسحاب لندن من الاتحاد الاوروبي، حيث تنافس دولا أخرى؛ مثل ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.

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