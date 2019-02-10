24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:14
|13:47
|16:43
|19:10
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب
- جليلة التلمسي تواجه مرميد
- حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
- صلاح نيازي في بيت ياسين
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة
عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة (5.00)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (159)
- بنكيران: لم أساند ماء العينين بـ"الرومي".. والملكية البرلمانية خطر - (117)
- عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة - (112)
- البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة - (104)
- "الجبهة" تعلن بوتفليقة مرشحا رسميا لخلافة نفسه في رئاسة الجزائر - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رياح "بريكست" تحرّك المال من لندن إلى أمستردام
يدفع انسحاب بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي الشركات العاملة في المملكة المتحدة إلى الخروج من البلاد.
وتجري نحو 250 شركة محادثات مع هيئة الاستثمار الأجنبي في هولندا بشأن احتمال نقل أنشطتها إلى الأراضي المنخفضة، وذلك وفقا لبيان صدر بشأن ذلك.
وسوف تنضم الشركات التي تعتزم نقل انشطتها إلى 42 شركة أقدمت على هذه الخطوة العام الماضي، إضافة إلى 18 شركة سبقتها في 2017.
وقالت جيروين نيغلاند، رئيسة هيئة الاستثمار بهولندا، في تصريح لوكالة أنباء بلومبرغ: "لن أتفاجأ بأن أكبر موجة خروج للشركات جراء 'بريكست' لم تحدث بعدP ولكن سوف تحدث"/
وأضافت المسؤولة نفسها: "الأمر عادة ما يستغرق بين ستة أشهر وعامين، من أول محادثة نجريها مع شركة قبل اتخاذ قرارها، وشبكتنا أكبر الآن من حالها خلال السنوات السابقة".
وظهرت المملكة الهولندية كأحد الفائزين في جذب شركات تسعى للخروج من بريطانيا نتيجة لانسحاب لندن من الاتحاد الاوروبي، حيث تنافس دولا أخرى؛ مثل ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.