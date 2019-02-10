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كُتّاب وآراء
استخراج رفات فرانكو يقترب من التحقق في إسبانيا
قال المدير العام للذاكرة التاريخية في وزارة العدل الإسبانية، فرناندو مارتينيز لوبيز، إن استخراج رفات الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو من "وادي الشهداء" في آخر إجراءاته الإدارية.
وقال مارتينيز لوبيز، أمام 200 من أسلاف الإسبان الذين فروا من إسبانيا عبر الحدود الفرنسية في شتاء عام 1939، وشاركوا في تحرير فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، "يمكنني إعلان أننا نشهد آخر الإجراءات الادارية لاستخراج رفات الديكتاتور من وادي الشهداء".
وأوضح أن الديكتاتور الذي توفي في عام 1975 "لا يمكن أن يبقى هناك لانه ضريح لا يمكن أن يكون لديكتاتور". وأضاف ضمن الموعد الملتئم في باريس أن "تمثيل حكومة إسبانيا لم يأت فقط لوضع باقة من الزهور، بل لتأكيد ضرورة استعادة ضحايا ديكتاتورية فرانكو".
وذكر المسؤول نفسه أن "الحكومة الإسبانية ملتزمة بإخراج جثث الرجال والنساء الباقين في المقابر لتسليمها إلى أقاربهم ودفنهم بكرامة. إنها مسألة انسانية وحقوق وكرامة ديمقراطية".