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الرئيسية | خارج الحدود | مادورو: الاستقرار أهم من الانتخابات عند الفنزويليين

مادورو: الاستقرار أهم من الانتخابات عند الفنزويليين

مادورو: الاستقرار أهم من الانتخابات عند الفنزويليين
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 فبراير 2019 - 05:45

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتخابات لا تمثل أولوية الآن في البلاد، واستبعد إجراء أية انتخابات في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "إيل يونيفيرسال" المحلية عن مادورو قوله إن الانتخابات لا تمثل أولوية في فنزويلا، وأضاف أن الاستقرار والسلام في البلاد أهم من الانتخابات بالنسبة للفنزويليين.

وقال مادورو إن المؤسسة الوحيدة التي سيعاد انتخابها بصورة شرعية هي الجمعية الوطنية. بينما كان خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، أعلن نفسه قبل أكثر من أسبوعين رئيسا لفنزويلا.

وبسبب الصراع المحتدم على السلطة في فنزويلا طالب الاتحاد الأوروبي، والعديد من دول أمريكا اللاتينية، إلى تسوية النزاع بصورة سلمية.

وطالبت مجموعة الاتصال الدولية مع فنزويلا بالتغلب على الأزمة بصورة سلمية عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية. وقد تجاهل مادورو إنذارا أوليا من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات.

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