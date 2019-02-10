أنقرة تدافع عن حقوق "أتراك اليوغور" في الصين

هسبريس ـ مُتابعة

دعت الخارجية التركية الصين إلى احترام حقوق "الأتراك اليوغور"، وإغلاق "معسكرات اعتقالهم الجماعية".

جاء ذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، على سؤال صحفي حول انتهاكات ضد اليوغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينغيانغ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وقال أقصوي: "ندعو السلطات الصينية إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال"، وأضاف: "الانتهاكات الحقوقية التي طالت اليوغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازديادا في العامين الماضيين".

وشدد المسؤول على أن "الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك اليوغور ليست سرا، كذلك حبسهم في معسكرات اعتقال وتعريضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي؛ وكذلك تعرض الأويغور خارج المعتقلات لضغوط كبيرة".

وأضاف حامي أقصوي أن "الكثير من مواطنينا وأبناء جلدتنا اليوغور حول العالم لا يستطيعون الحصول على معلومات عن أقربائهم في الإقليم، والآلاف من الأطفال أبعدوا عن ذويهم وتيتّموا"، وفق تعبيره.