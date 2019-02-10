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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "ساحات الأقصى"

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "ساحات الأقصى"

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "ساحات الأقصى"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 10 فبراير 2019 - 12:35

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، فيما هاجم آخرون عدة منازل وسط الخليل بالضفة الغربية.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الاقتحامات نفذت وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.

وأضاف أن عشرات المستوطنين قاموا بعملية الاقتحام، بدءا من باب المغاربة، وبحماية عسكرية وسط فرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الوافدين إلى الأقصى، من الفلسطينيين، واحتجاز هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم، عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وقال رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، عيسى عمرو، في بيان، إن عشرات المستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين بالحجارة، استجابة للدعوات التي أطلقها قادة المستوطنين عبر مكبرات الصوت تتوعد فيها الفلسطينيين وتهددهم بالقتل وترحيلهم من قلب المدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأفادت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفوار، في بيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم، وحالت دون خروج مركبات المواطنين.

ويأتي الإغلاق بعد ساعات من مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال، في أحياء عدة بالمخيم.

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