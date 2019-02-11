24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1313:4716:4419:1120:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شاعر افريقي يُرْبكُ لجنةَ التحكيم بمسابقة أمير الشعراء! (5.00)

  2. إمغران يطرح "أريناس" بإيقاعات أمازيغية شبابية (5.00)

  3. بَعد "الإقصاء العربي" .. جمهور الرجاء يطالب بألقاب (5.00)

  4. أنقرة تدافع عن حقوق "أتراك اليوغور" في الصين (5.00)

  5. "أموسّو" .. فيلم وثائقي يعيد تركيب "معتصم قرية إميضر" بتنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جمعية خيرية سعودية تستقبل التبرع بشعور النساء

جمعية خيرية سعودية تستقبل التبرع بشعور النساء

جمعية خيرية سعودية تستقبل التبرع بشعور النساء
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 فبراير 2019 - 03:51

فتحت جمعية خيرية سعودية، في بادرة غريبة، الباب لاستقبال التبرع بشعر النساء وذلك دعما للمصابات بمرض سرطان الثدي، ووالمتعافيات منه.

وقالت جمعية "زهرة" لسرطان الثدي في المدينة المنورة، إنها تقبل عددا من الخيارات مثل الدعم المالي أو الدعم بالشعر نظرا لسقوط شعر المريضات أثناء فترة الخضوع للعلاج الكيماوي، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم الأحد.

واشترطت الجمعية أن يكون الشعر نظيفا، وألا يقل عن 20سم، وأن يكون غير رطب، وأن يكون صحيا غير تالف ولا أجعد.

وقامت الجمعية بالتنسيق مع مجموعة من الصالونات النسائية في مناطق مختلفة لاستقبال التبرع والمحافظة عليه قبل تسليمه للمصنع، كما وضعت الجمعية رقم صندوق بريدي يمكن للمتبرعات التواصل معها من خلاله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.