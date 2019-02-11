جمعية خيرية سعودية تستقبل التبرع بشعور النساء

هسبريس - د.ب.أ

فتحت جمعية خيرية سعودية، في بادرة غريبة، الباب لاستقبال التبرع بشعر النساء وذلك دعما للمصابات بمرض سرطان الثدي، ووالمتعافيات منه.

وقالت جمعية "زهرة" لسرطان الثدي في المدينة المنورة، إنها تقبل عددا من الخيارات مثل الدعم المالي أو الدعم بالشعر نظرا لسقوط شعر المريضات أثناء فترة الخضوع للعلاج الكيماوي، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم الأحد.

واشترطت الجمعية أن يكون الشعر نظيفا، وألا يقل عن 20سم، وأن يكون غير رطب، وأن يكون صحيا غير تالف ولا أجعد.

وقامت الجمعية بالتنسيق مع مجموعة من الصالونات النسائية في مناطق مختلفة لاستقبال التبرع والمحافظة عليه قبل تسليمه للمصنع، كما وضعت الجمعية رقم صندوق بريدي يمكن للمتبرعات التواصل معها من خلاله.