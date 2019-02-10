الفنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب‎ "خشية الفتنة"

هسبريس - متابعة

عادتْ الفنانة المصرية، شهيرة، إلى رتداء الحِجاب، بعد الهجوم الذي تعرّضت له، إثر ظهورها مؤخرا دون حجاب، بصحبة الفنانة سهير رمزي، ومصمّم الأزياء هاني البحيري.

وأكدتْ شهيرة، أنها تراجعت عن خلع الحِجاب، كي تمنع الفتنة، حيث نشرتْ بيانا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مستشهدة بنص آية قرآنية من سورة النور، والتي فسّرتها بأنها تجيز للسيدة المتقدمة في السن، أنْ تتخفّف من ملابسها، شريطة عدم التبرّج، على حدّ قولها.

وأضافت: "انزعجت من اللغط الذي أثير حول صوري دون حجاب، وتعجبت من عدم فهم البعض لثقافة الحجاب، ولكني أوجه كل الشكر لمن دعمني في أزمتي الأخيرة".