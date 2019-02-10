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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | الفنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب‎ "خشية الفتنة"

الفنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب‎ "خشية الفتنة"

الفنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب‎ "خشية الفتنة"
هسبريس - متابعة
الأحد 10 فبراير 2019 - 13:30

عادتْ الفنانة المصرية، شهيرة، إلى رتداء الحِجاب، بعد الهجوم الذي تعرّضت له، إثر ظهورها مؤخرا دون حجاب، بصحبة الفنانة سهير رمزي، ومصمّم الأزياء هاني البحيري.

وأكدتْ شهيرة، أنها تراجعت عن خلع الحِجاب، كي تمنع الفتنة، حيث نشرتْ بيانا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مستشهدة بنص آية قرآنية من سورة النور، والتي فسّرتها بأنها تجيز للسيدة المتقدمة في السن، أنْ تتخفّف من ملابسها، شريطة عدم التبرّج، على حدّ قولها.

وأضافت: "انزعجت من اللغط الذي أثير حول صوري دون حجاب، وتعجبت من عدم فهم البعض لثقافة الحجاب، ولكني أوجه كل الشكر لمن دعمني في أزمتي الأخيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي الأحد 10 فبراير 2019 - 13:35
أقدر هذه الفنانة منذ صغري لأخلاقها الراقية في التمثيل و لاتقانها للأدوار التي كانت تؤديها.
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-39
2 - الموضوعية الأحد 10 فبراير 2019 - 13:42
شكون داها فيها تحيدو و لا تخليه. هازاها منين تقالت
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17
3 - محجبة الأحد 10 فبراير 2019 - 13:44
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
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35
4 - علولة الأحد 10 فبراير 2019 - 13:46
مثل هذه وما لدينا من فنانات وفنانين ان اراد ان يظهر من جديد عليه بارتداء الحجاب او نزعه لا يمثلون سوى أنفسهم ولديهم كامل الحرية في التعبير ولكن لا يهز منا شعرة واحده تجاه عقيدتنا الدينية فيكفينا ماءالعينين حدث زمننا وحقيقة امرها وتلاعبها بمبدئها
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9
5 - الله يهدينا الأحد 10 فبراير 2019 - 13:48
الاية سيدتي تتحدث عن السيدات الكبيرات في السن التي لا تثير احدا اما ان تبرجن وحطت كل انواع المكياج والاصباغ في وجهها واظافرها ولبست ما يثير فاسمحي لي سيدتي لقد اصبحت متبرجة تبرح الجاهلية حري بك ان تراعي سنك وتخافي ملاقاة ربك على هذه الهيئة اللهم اهدنا جميعا الى الصراط المستقيم
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9
6 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 10 فبراير 2019 - 13:53
في شبابهم، يكون الدين آخر إهتماماتهم، يعيشون حريتهم الشخصية بكل وحشية و بدون قيود، ينعمون بالمال و يصادقون أصحاب النفوذ، يسافرون حول العالم و يضاجعون الجميع في أي وقت و في أي مكان.. و عندما تهاجمهم الشيخوخة و يصيبهم هلع دنو الأجل، يعودون للدين، لدين لا يعرفون عنه شيئا، و ربما ليسوا مقتنعين به أو تحومهم حوله الشكوك، و يستخدمون لغة الدين شكلا و خطابا، مثل الحجاب و اللحية و كلمات من قبيل: الفتنة!!!!!!!!!!!

لا حول و لا قوة إلا بالله.
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6
7 - برامبن الأحد 10 فبراير 2019 - 14:08
ترتدي او لا ترتدي ااحجاب ،لا يهمنا،اصبح الدين مفتصرا على الحجاب ،اما المهم لا احد يتكلم عنه،وهذا ما يفسر ما وصلت اليه الامة،كتة الرقاة و الدجالين،المنافقين غي كل مكان بلحى طوال،ان تلبس امراة الحجاب وسروال جينز ضيق واحمر شفاه ووووو.لايهم،المهم هو اننا نعيس في اخر الزمان.
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0
8 - rachid الأحد 10 فبراير 2019 - 14:09
اصلنا واش هذا كتسما حجاب هذي كيسميوها لاموض اعمو
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