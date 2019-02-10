السيسي ينشد التعاون لتشغيل سد النهضة الإثيوبي

هسبريس - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي .

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي بأديس أبابا في قمة ثلاثية مع من الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، بحسب المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث في بيان صحفي اليوم إن القمة الثلاثية "جاءت امتداداً للقاءات التي انطلقت بين قادة الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية في يناير 2018، والتي تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا."

وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري أكد في هذا الصدد "أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى."

وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم رؤية واحدة إزاء مسألة السد، "تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة."

وأضاف المتحدث أن الأطراف الثلاثة "توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد."

وانطلقت صباح اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".