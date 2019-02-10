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كُتّاب وآراء
أساليب "نيسان" في قضية غصن تغضب "رونو"
بعث محامو مجموعة (رينو) الفرنسية رسالة إلى شريكتها اليابانية (نيسان) لإبداء قلقهم حيال "الوسائل" التي تستخدمها الأولى و"مجلسها القانوني لإجراء التحقيقات الداخلية" حول قضية رئيسها السابق كارلوس غصن.
وفي رسالة موجهة إلى نيسان نشرت الأحد في صحيفة (لو جورنال دو ديمونش)، أكد المحامون أنهم يقدمون "الدعم التام في البحث عن الممارسات السيئة المحتملة داخل تحالف رينو-نيسان"، ولكنهم نددوا بـ"الطريقة التي عومل بها بعض موظفي رينو".
وتتألف هذه الرسالة من عشر صفحات، وخلالها أبدى محامو الشركة الفرنسية أسفهم لعدم إبلاغهم بشكل مسبق بالإجراءات القانونية التي اتخذت ضد غصن، المحبوس منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تضر بروح اتفاق التعاون بين الشركتين.
وكان غصن، الذي تولى رئاسة (رينو) منذ 2005 ، قد تم اعتقاله في طوكيو في 19 من نوفمبر الماضي، ومازال قيد الحبس لخضوعه لتحقيق حول مزاعم إساءة استغلال الثقة والتقليل من دخله في الفترة بين عامي 2010 و2018 في سجلات قدمها لسلطات معنية.
وعقب الاعتقال تم إبعاد غصن عن رئاسة نيسان وميتسوبيشي، وفي أواخر يناير الماضي قدم استقالته من رئاسة رينو