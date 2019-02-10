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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر

بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر

بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر
هسبريس - متابعة
الأحد 10 فبراير 2019 - 15:00

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا اليوم الأحد، عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال بوتفيلقة، في رسالة من المقرر أن تبثها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية كاملة في وقت لاحق اليوم، إنه يعتزم في حالة انتخابه تنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية.

جاء الإعلان بعد يوم من إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.

من جانبه، أفاد المختص في الدستور عبد الغني بادي بأن الرسالة التي سيبعثها بوتفليقة ستحسم نيته للترشح، ذلك أن كل ما تم تداوله سابقا كان في ظل المطالب، على اعتبار أن الدستور الجزائري لا يقبل بالنيابة في الترشح، "وإنما يجب على من يخوض غمار الرئاسيات أن يعلن بنفسه، وأن يقدم أوراق ترشحه في المجلس الدستوري بنفسه".

وعلى مدى أشهر سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان بوتفليقة سيخوض الانتخابات مرة أخرى، بسبب سوء حالته الصحية، وستوفر إعادة انتخابه نوعا من الاستقرار على الأمد القصير بالنسبة للنخبة في حزب جبهة التحرير والجيش وكبار رجال الأعمال، ويؤجل موضوع الحديث عن خلافته المثير للجدل.

وسيتعين على الرئيس أيضا إيجاد وسيلة للتواصل مع شعب الجزائر الذي تقل أعمار نحو 70 في المائة من أفراده عن الثلاثين عاما.

والجزائر عضو منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك)، ومُصدر أساسي للغاز إلى أوروبا، وحليف للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وبوتفليقة أحد أعضاء النخبة التي شاركت في استقلال الجزائر عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962، والتي تدير الجزائر منذ ذلك الحين.

وحالت الأنفلونزا دون لقاء بوتفليقة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الجزائر التي استمرت يومين في دجنبر؛ وكان آخر اجتماع له مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر في 17 شتنبر. وفي وقت سابق جرى إلغاء اجتماعين أحدهما مع ميركل والآخر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتفادت الجزائر الاضطرابات السياسية الكبيرة التي وقعت في دول عربية أخرى كثيرة خلال العقد الماضي، لكنها شهدت بعض الاحتجاجات والإضرابات.

ولازالت نسبة البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب الذين غادر الكثير منهم البلاد سعيا للحصول على رواتب وظروف معيشية أفضل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ريفي أصيل الأحد 10 فبراير 2019 - 15:14
عندما يوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر مثل هذه السفاهة والإستخفاف بأمور العامة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شعر بالمرض في آخر أيامه أمر أبو بكر الصديق بإمامة المسلمين .
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9
2 - مغربي قح الأحد 10 فبراير 2019 - 15:16
هاد جبهة التحرير طلعات عندها الجبهة والسنطيحة والنيف لي عندها مرشح مقعد شبه مشلل لا يستطيع حتى قضاء حواىجه اليومية في المرحاض لوحده فما بالك تسيير دولة...
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7
3 - وحدوي الأحد 10 فبراير 2019 - 15:16
من سيربح المليون ..؟ السؤال هو : من سيفوز بانتخابات رئاسية جزائرية ؟ هل : 1 - بوتفليقة عبد العزيز 2 - عبد العزيز بوتفليقة 3 - الرئيس الحالي للجزائر 4 - الرجل المقعد ؟
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8
4 - مروان الأحد 10 فبراير 2019 - 15:17
لا حول ولا قوة الا بالله يا أمة تضحكت من جهلها الأمم
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5
5 - leonardo الأحد 10 فبراير 2019 - 15:18
شوهة الشعب الجزاءري امام العالم ميستاهلوش و الله
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4
6 - معلق الأحد 10 فبراير 2019 - 15:20
إن كان الجزائيون موافقون, فليس لنا إلا الدعوة لهم بالتوفيق

لكن مع سؤال بسيط لأصدقائنا الجزائريين, ما مصلحة الجزائر في دعم جبهة وهمية لا يستفيد منها لا اقتصادهم و لا مواطنوهم؟

قد اتفهم الأمر لو كانت هناك علاقة بينهم, لكن الأمر غير مفهوم و يعتبر تبرهيش و "عصا في الرويضة" كما نقول
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1
7 - قدور من الحسيمة الأحد 10 فبراير 2019 - 15:20
نتمنى التوفيق لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نصره الله وايده وتحيا الجزائر الشقيقة
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3
8 - التشعالق الأحد 10 فبراير 2019 - 15:22
اول مرة في التاريخ,يتراس الدولة رئيس شبح.
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6
9 - صابرعبدالصبور الأحد 10 فبراير 2019 - 15:24
الله يزيد له في العمر ويرد له شبابو وصحتو باش يقدر يوصل بالشفيقة الجزاءر الى بر الامان،هو وامثاله من الحكام العرب.
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10 - رأي الأحد 10 فبراير 2019 - 15:24
و تستمر الجزائر في مهزلتها . وكان هذا البلد ليس فيه من يخلف هذا المخلوق . مهزلة للجزائر وللعرب ، و لافريقيا و للمسلمين .
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11 - جزائري الأحد 10 فبراير 2019 - 15:24
يقولون بأن ترشيح بوتفليقة و لو بالإسم هو لأسباب أمنية ، هدا يعني أن العسكر غير قادر على ضمان الأمن حتى داخل البلاد ،الظاهر أن العسكر الجزائري فيه كترة الكلام بدون فائدة
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12 - ملاحض الأحد 10 فبراير 2019 - 15:25
الاعمار بيد الله لكن هده المرة لن تفلت الجرة وستعاد الانتخابات وعندها ستكون الجزاءر امام تحد صعب حول من سيخلف هدا الشخص
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13 - المهاجر الأحد 10 فبراير 2019 - 15:25
يترشح أو لا يترشح داك يهم الشعب الجزائري. ....سواء بوتفليقة أو غيره .....الجزائر كتب عليها حكم العسكر أو ما يسمى جبهة التحرير إلى يوم يبعتون. ...كل دول افريقيا مند استقلالها جربت عدة أحزاب إلا الجزائر ...الجزالحزب الوحيد هو الحاكم المطلق ....فازت الجبهة أحرق العسكر الأخضر باليابس. ...من هنا تعرف كيف تفكر الترسانة العسكرية الحاكمة
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14 - السلطة غير المعلنة . الأحد 10 فبراير 2019 - 15:25
هل أعلن أو أعلن عنه هنا الاشكال رجل بالكاد يتذكر أنه حي يرزق يصعب أن اقتنع بأنه قادر على الاعلان من تلقاء نفسه .
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15 - samir الأحد 10 فبراير 2019 - 15:27
هذا شيء عادي ومتوقع في مايسمى بدول العالم الثالث لانه اصلا لاتوجد انتخابات ديمقراطية حقيقية ونزيهة تعبر عن رغبة الشعوب الحقيقية في التغيير والعيش الكريم الانتخابات في العالم العربي والدول الديكثاتورية عبارة عن مسرحيات سخيفة والبرلمان والحكومة عبارة عن ديكورات هزلية في هذا الوضع لافرق بين النظام الجمهوري وملكيات الحكم المطلق كلاهما يؤدي الى خراب المجتمعات والاوطان بشكل عام
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16 - رشيد الأحد 10 فبراير 2019 - 15:27
اقول لاخواننا الجزاءريين ...
اليس فيكم رجل رشيد .؟
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17 - Da silva الأحد 10 فبراير 2019 - 15:28
الكثير لا يعلم بأن بوتفليقة رغم معاناته ومرضه تبدو صورته في التلفاز وكأنه ميت على كرسيه المتحرك يتمتع بصحة عقلية ويفهم جيدا ما يدور حوله.
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18 - بوحي رزوق الأحد 10 فبراير 2019 - 15:28
الرئيس بوخروبة يعلن ترشحه لكل الولايات الآتية في الجزاءيري سيبقى رءيسا الى ان يرث اللهً الارض ومن عليها
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19 - bouthirit الأحد 10 فبراير 2019 - 15:29
مهزلة تاريخية من العيار الثقيل
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20 - المهدي اكادير الأحد 10 فبراير 2019 - 15:30
كان الله في عون اشقائنا بالجزائر
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21 - ماهدا يا هادا الأحد 10 فبراير 2019 - 15:30
ولمادا الانتخابات ماهدفها كان بالامكان تمديد صلاحية الرئيس الى مالانهاية
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22 - الصنهاجي الأحد 10 فبراير 2019 - 15:31
كيف لشخص لا يقدر على التكلم ان يعان بانه سيترشح للمرة الخامسة على التوالي، هذا يبين بان الجزائر هي ملك لجبهة التحرير، من شرقها إلى غربها و من شمالها إلى جنوبها، بدوابها و معادنها من بترول و غاز و حديد بصحرائها و جبالها، نفس الشيء بالنسبة المغرب فخيراته تتحكم فيه مجموعة قليلة من البشر.
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23 - زهير الأحد 10 فبراير 2019 - 15:33
بوتفليقة، الممثل الشرعي و الوحيد للجمهورية التندوفية، يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر !
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24 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 10 فبراير 2019 - 15:36
بوتفليقة لا يعلم انه سيترشح لعهدة خامسة او حتى انه امضى العقدة الرابعة كرئيس المسكين هو في صراع مع الامراض و لا يقوى على النطق و الوقوف و المشي بسبب الجلطة الدماغية التي اصيب بها منذ 2013 لكن المافيا الحاكمة من ضباط جيش و مخابرات و المستفيدين من ثروة النفط و الغاز هم من يضحكون على ذقون الشعب الجزائري خوفا على مصالحهم الشخصية و ليس خوفا على الجزائر فحتى و ان توفي بوتفليقة سيضعونه داخل ثلاجة دون علم الجزائريين و سيقولون لهم ان بوتفليقة حي يرزق و يتمتع بكامل قواه العقلية و يصدر القرارات و يعطي التوجيهات لاعضاء الحكومة و يتتبع الملفات الدولية و حينما تنتهي العهدة الخامسة في 2024 سيخرج من ثلاجة الموتى و يقولون للشعب ان الرئيس بوتفليقة توفي يوم امس فقط فالنظام الحاكم في الجزائر اسس نظامه على خداع الشعب الذي يعرف ان الرئيس انتهى منذ 2013 و ان من يحكم الجزائر نيابة عنه هي تلك الايادي التي رشحته لعهدة خامسة دون علمه فهذه اهانة و كارثة حلت بالشعب الجزائري الشقيق مع هذه العصابة الحاكمة التي ابت ان تترك السلطة و لو على حساب جثة بوتفليقة كل العالم يتفرج و يستهزء على هذه الفضيحة التي يقوم بها اللصوص
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