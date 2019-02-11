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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الجزائر يعيّن رئيسا جديدا للمجلس الدستوري

رئيس الجزائر يعيّن رئيسا جديدا للمجلس الدستوري

رئيس الجزائر يعيّن رئيسا جديدا للمجلس الدستوري
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 فبراير 2019 - 00:52

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد الطيّب بلعيز وزير الدولة ومستشار بوتفليقة، رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي.

وعيّن بوتفليقة، حسب مصدر رسمي، بلعيز، طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه "يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات".

يذكر أن بلعيز سبق له وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015). وهو من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس /غرب العاصمة/ وأخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.

وأسندت إلى بلعيز سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003). و كان آخر منصب شغله قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

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