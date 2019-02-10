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الرئيسية | خارج الحدود | البابا يدعو لتحرك حاسم ضد "بلاء تهريب البشر"

البابا يدعو لتحرك حاسم ضد "بلاء تهريب البشر"

البابا يدعو لتحرك حاسم ضد "بلاء تهريب البشر"
هسبريس - رويترز
الأحد 10 فبراير 2019 - 23:10

دعا البابا فرنسيس حكومات العالم اليوم الأحد لاتخاذ إجراء حاسم لمواجهة أنشطة تهريب البشر التي تقدر بنحو 150 مليار دولار سنويا، والتصدي لمحنة الملايين من ضحايا الاستعباد في العصر الحديث.

وكان البابا يلقي كلمة أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وذلك بعد يومين من تخصيص الكنيسة الكاثوليكية يوما سنويا للصلاة من أجل ضحايا تهريب البشر وزيادة الوعي بالقضية.

وقال البابا فرنسيس "أوجه مناشدتي للحكومات خاصة حتى يمكن مواجهة أسباب هذا البلاء بحسم وحماية الضحايا".

ووفقا لمؤشر العبودية العالمي لعام 2016 الذي تنشره مؤسسة ووك فري الحقوقية فإن ما يقدر بنحو 45.8 مليون شخص يعيشون في شكل ما من أشكال العبودية في أنحاء العالم.

وأضاف البابا "بوسعنا جميعا التحرك وينبغي أن نبذل المزيد من الجهد ونقدم المساعدة بالإبلاغ عن حالات استغلال واستعباد الرجال والنساء والأطفال".

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