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الرئيسية | خارج الحدود | "خلوه يرتاح" حملة جزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة

"خلوه يرتاح" حملة جزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة

"خلوه يرتاح" حملة جزائرية ترفض رئاسة بوتفليقة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 21:40

أطلق نشطاء وفيسبوكيون في الجزائر حملة تحت وسم "خلوه يرتاح"، في تعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة متتالية، وأيضا تقديرا لوضعه الصحي الذي لا يناسب العمل كقائد للدولة، في خضم جلوسه على كرسي متحرك بسبب تداعيات الجلطة الدماغية التي ألمت به قبل سنوات.

وعارض مدون جزائري ترشح حاكم قصر المرادية للانتخابات الرئاسية بقوله "أي إنسان عاقل يرى منظر الرئيس وهو عاجز عن الكلام والتفكير والحركة، سيعرف أنه لا يمكن أن يتم ترشيحه لعهدة خامسة".

ولفت معلق آخر بأن ترشيح بوتفليقة وراءه حسابات سياسية وليس هدفه خدمة المواطنين بقوله "هناك جهات من مصلحتها أن يبقى بوتفليقة رئيسا للعهدة الخامسة للجزائر خدمة لمصالحهم السياسية والاقتصادية، وليس خدمة لمصلحة الشعب".

وزاد آخر متسائلا "كيف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يترشح لولاية خامسة وهو غير قادر حتى على إعلان ذلك بنفسه؟"، في الوقت الذي أبدى فيه بعض النشطاء تأييدهم لاستمرار بوتفليقة على رأس الجمهورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - oujdi الأحد 10 فبراير 2019 - 21:48
السلام عليكم أخوانا الجزائريين في الإسلام حقا هاد الرئيس قدم خدمات كثييرة للدولة الجزائرية و حان الأوان لكي يرتاح كما تقول حملتكم
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58
2 - علال كبور الأحد 10 فبراير 2019 - 21:48
جميع الانظمة العربية تشترك في عبث ما بشكل او بأخر يجعل منها موضوع استهزاء العالم وتستفز مواطنيها باجراءات وقرارات ومعاكسات مهينة للمواطن والوطن والشعب .
فلماذا لا تتحرك الدول الغربية المنافقة للضغط على النظام الجزاءري لوضع حد لهذه المهزلة ام ان المصالح هي الأهم وعليه فلماذا يمطروننا بالديمقراطية وحقوق الانسان وووووو.
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47
3 - زكرياء المغربي الأحد 10 فبراير 2019 - 21:49
شخص في عمره 81 عام يريد الترشح للرئاسيات أظن أن عبدالعزيز بوتفليقة غير قادر على استمرار في السلطة سيخرج منهزم في الإنتخابات
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22
4 - نجلاء الأحد 10 فبراير 2019 - 21:50
ماذا ينتظر شعب بأكمله من شخص لم يعد يقوى عل نفسه...
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34
5 - سعيد الأحد 10 فبراير 2019 - 21:58
النضام العسكري يرقص مثل الديك المذبوح بمحاولة تجديد عهدة خامسة للإنسان معاق لا يستطيع حتى الكلام والعسكر يريد كسب الوقت من أجل برنامج سياسة العداء للمغرب ومصالح فارغة من بقايا الحرب الباردة ولايريد أن يرى الشعب الجزايري الشقيق مناخ ديمقراطي في بلد بترولي يحتل المركز الأول في الهجرة السرية على مستوى شمال إفريقيا في أخر إحصاء لسنة 2018
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18
6 - إبن بطوطة الأحد 10 فبراير 2019 - 22:00
لن يستجيبوا لدعوتك.القايد صالح وزمرته لكم بالمرصاد.رغم أنكم على صواب 100/100.
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19
7 - خارج الزمن الأحد 10 فبراير 2019 - 22:02
والله يعجز اللسان على التعبير. والعقل على التفكير...صراحة لم يجتهدوا حتى في الخيلة اللتي بواسطتها يطغون على الشعب...عامة الجزاءريين حتى الاطفال والحمقى...احسوا بحجم المهانة والحقرة...لكن الناس تخاف من الذبح...حيث منهم ايتام وثكالى...ابادة التسعينات...على الامم المتحدة والدول الكبرى فرض الوصايةعلى هذا البلد الدي لا يوجد ولم يوجد مثيلا...لولاة اموره.شبيهي الفراقشية.(سارقي البهاءم)..لكن دوام الحال من المحال...وعلى الشعب الجزاءري الحبيب...ان يضحي من اجل مستقبل اجياله. على الرغم ان التضحية ستكون غالية ولكن لاتنسوا ان خيراتكم تجعلكم في مصاف الدول الكبيرة لكن النهب بمستوى لايصدق جعلكم كتشاد وجيبوتي.....الخ...الا فرق اللون.الله افك حقرتكم ويطلق سراحكم...ترى كيف ينظر اليكم العالم؟؟؟!!!
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5
8 - ELMOUNTASSIR الأحد 10 فبراير 2019 - 22:03
رئيس يحتضر ينتضر ساعته ومع ذالك رشحوه لولاية خامسة
أليس هذا منتهى الحمق والجنون ؟
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7
9 - مصطفى المذكوري الأحد 10 فبراير 2019 - 22:07
هادا باغي يعيش بحال سيدنا نوح.
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12
10 - KIM الأحد 10 فبراير 2019 - 22:08
جميع حكام العرب عليهم ان يرتاحو ،
و يتركو الصناديق الانتخبات تحكم ....
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10
11 - ملاحظ الأحد 10 فبراير 2019 - 22:25
"خلوه يرتاح" لا تفيد. ولو اتوا بجن سيدنا سليمان لما اعرضوا عن ترشيحه. رشح و سينجح باي وسيلة و لو بالتزوير الذكي " تيندوف 99،99 % بدون ذكر بشار او غيرها كل شيء مطبوخ... الجيش يمكن مجموعة وجدة في الهرم.. ليبقى كل ما عليه، الفتنة مع الاشقاء و حصر عجلات التكثل و التنمية. و يسمون هذا المبادئ الثابتة. فنزويلا و جنوب افريقيا لا شيء. لكن الجزائر صناعة القاعدة و المجموعات الملحقة لها و تقنيات العشريات السوداء التي اصبحت خبرة جزائرية ذكية تصدر الى الجيران و الشام و لسنا ندري هل يمكن ان تصدر و تنجح في فنزويلا او ان هناك حاجز ما يسمونه الامبريالية و هم بنفسهم امبرياليين لاستحمار.
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-1
12 - مغربي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:25
اتمنى فعلا من الرئيس الجديد هذا اذ نجحتم في تغيير بوتفليقة ان يعيد نصاب العلاقة بين المغرب والجزائر كما كانت مند قرون بعيدا عن هاته التفرقة والحقد والبغض

فالشعوب لا تتقدم بالكراهية بل بالوحدة والتأزر وهذا الخصام ليس في صالح احد سوى اعداء الاسلام والمسلمين
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0
13 - فكيكي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:26
في العالم بأسره وحتى في الوظائف الصغرى لا يمكن إسناد وظيفة كبيرة أو صغيرة لأحد حتى يدلي بشهادة طبية تثبت قدرته على القيام بتلك المهام التي سيتولاها.وكيف لمن سيتولى أعلى مهمة على هرم الدولة أن لا يكون في صحة جيدة.مشكلة كبيرة يعيشها النظام الجزائري لم تشهدها أي دولة في العالم ترشيح معوق جسديا ودماغيا في منصب رئيس دولة هذا استهزاء بالشعب الجزائري المجاهد وإهانة لشخص بوتفليقة المريض يصنعون به ما يشاؤون لأن لا حول ولا قوة له بما يفعلون به. وكل هذا لحماية مصالح النخب المحيطة ببوتفليقة.
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14 - المغاربي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:36
عسكر يحتقر و رئيس يحتضر و شعب ينتظر هذه هي الجزائر.
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4
15 - ABDOU الأحد 10 فبراير 2019 - 22:44
الغرب الكافر وهو لعنه الله كافر صحيح ويكره المسلمين ويتمنى لهم الدمار و الانقراض. هذا ما نلاحظه في محاباته و تجاهله لجرائم حكام الخليج و التي لا مثيل لها في العالم. ان الغرب اللعين كان سيقعد الدنيا ويوقفها لو كان هناك مسلسل ديموقراطي حقيقي في الجزائر لكن لعنه الله عليه بتصرف بالا مبالاه ازاء هذه المهزلة التي تعرفها الجزائر و من خصائص النظام اللعين في هذا البلد انه لا يستحيي حيث قام بهذه الفعلة سابقا . وبامكانه ان يكررها بدون حياء مرات اخرى مادام هناك شعب ميت يتم الهاؤه بالريع. غير ان هذا الغرب الكافر نراه يعمل كل ما في وسعه لانهاء ازمة الديموقراطية في اخر معقل للديكتاتورية بامريكا الجنوبية و في مقابل ذلك يعمل بكل قواه للحفاظ على الانظمة الاستبدادية في العالم الاسلامي.
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1
16 - المغربي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:44
الرىيس بوتفليقة كان فعلا رىيسا مقتدرا لكن الان بحكم مرضه لا يستطيع ممارسة السياسة وان الدين رشحوه لا ضمير لهم ولهم مصلحتهم ويستهزءون بالشعب ويجعلون الرىيس اضحوكة للعالم بعد ان جبارا
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2
17 - Douibi الأحد 10 فبراير 2019 - 22:44
يجب على الجزائر أن تختار بين ضربة المروحة وضربة بوتفليقة...
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0
18 - ملاحض الأحد 10 فبراير 2019 - 22:49
هذا مجرد شعار أما الحاكم هو الجنرال توفيق
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0
19 - الوجدي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:52
لايوجد في اي كوكب وفي ربوع الأرض شعب ينتخب تمثال
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0
20 - دمحم الأحد 10 فبراير 2019 - 22:54
خلوه يرتاح انتم. أما الذين ذبحوا أكثر من نصف مليون جزائري لا يمكنهم أن يتركوه يرتاح من يتحمل مسؤوليتهم في مذبحة آلاف الأبرياء بتهمة الإرهاب.... الجنرالات متورطين في هذه الجريمة و ليس لهم اختيار آخر أما بوتفليقة و الا جنرال من المتورطين لإخفاء عنهم جرائمهم و خيانته و السرقة و اكل مال الجزائر أن لم يكن بوتفليقة أو آخر من المتورطين. أظن أن الجنرال غادري أعلي لن يكن إلا لعبة بديل أما هو أو بوتفليقة.
المطلوب الان إما بوتفليقة و في حالة وفاته فهناك أعلى يضمن الاستمرار. انت يا جزائري خليه يرتاح حتى ترتاح نفسيا....
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