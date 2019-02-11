السعودية تدشن محمية لصون سلالة النمر العربي

هسبريس - افي

افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز محمية طبيعية شمال غربي المملكة بهدف الحفاظ على سلالة النمر العربي التي تواجه خطر الانقراض.

وروجت وزارة الثقافة السعودية هذه المبادرة الجديدة في محافظة العلا، في منطقة المدينة المنورة، حيث تم إنشاء الصندوق الوطني لحماية النمر العربي في المحمية الجديدة المسماة "شرعان".

وفي بيان رسمي، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن ما يبحث عنه هو أن تكون هذه المحمية "منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل".

كما يرغب في أن تكون مكانا لـ"إعادة تأهيل النظام البيئـي" لهذه الفصائل بهدف "إعادة التوازن بين النظم البيئية".

ووفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن النمر العربي مهدد بخطر "الانقراض" كما هو الحال بالنسبة لبعض الفصائل الأخرى مثل الوشق الأيبيري.

ويعد النمر العربي أصغر أنواع النمور حجما، واختفى بالفعل من بعض دول الخليج العربي والشرق الأوسط مثلا الأردن التي كان الصيد فيها أحد أكبر التهديدات التي تواجه الحيوان.

ولذا سيتم معاقبة كل من يقوم بصيد النمر العربي في السعودية بالحبس لمدة شهر بالإضافة إلى دفع غرامة قيمتها 13 ألف دولار.