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الرئيسية | خارج الحدود | عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم

عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم

عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم
هسبريس - متابعة
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:25

فجرت عالمة سعودية جدلا لدى الأوساط الدينية والطبية، عقب حديثها عن أن "ماء زمزم" غير مفيد لمرضى السرطان، الأمر الذي دحضه عدد من الأطباء والعلماء.

وفي أحد البرامج التلفزيونية قبل يومين، قالت خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان بالسعودية، إنها تتفهم المكانة الروحانية لماء زمزم، في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات والمرض.

واستدركت الكريع، العضو السابق بمجلس الشورى السعودي، "لكنني كطبيبة وعالمة، فإن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان، لوجود نسبة ملوحة عالية فيه".

وردًا على ذلك، رفض الطبيب عبد الله عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر، موقف الكريع، قائلًا: "كان أولى بالزميلة الاحتفاء برأيها والشك الذي ارتابها ومناقشته مع زملائها وعدم التطاول على طعام الطعم وشفاء السقم بهذه الطريقة المرفوضة".

وتابع عبد الرحمن الذي يعرف نفسه بأنه "عالم فيزياء الفلك القلبية، واستشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية": "كان أولى بها السكوت والشروع في البحث العلمي المستفيض".

فيما أشار أن "الحق الذي لا مراء فيه أن الضار هو علاج السرطان الكيميائي وليس ماء زمزم".

أما يوسف البدر، الطبيب المتخصص بالطب الحيوي - كما يعرف نفسه - فقال: ‏"كلام غير علمي إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، ولا تنمو في الوسط القلوي".

وتابع البدر مبينًا عبر حسابه على تويتر: "وماء زمزم ماء قلوي بامتياز"، فيما أشار إلى أنه مستعد لمناظرة الكريع.

وفي السياق ذاته، أوضحت تغريدة لـ"عبدالعزيز أحمد بغلف"، "‏أن هذا عمل إيماني ثبت عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام".

وتابع موضحًا: "إن كان إيمانك بالله ورسوله إيمانا راسخا قويا فسوف ينزل عليك ماء زمزم بردا وشفاء، وإن كنت تظن غير ذلك فالعلة فيك".

ويسعى مسلمو العالم سنويا إلى شرب ماء زمزم الموجود بالأراضي المقدسة، استنادا لحديث لرسول الإسلام إنه "لما شُرب له".

وبئر زمزم هو نبع الماء الذي فجره الله تعالى معجزة تحت قدمي النبي اسماعيل عليه الصلاة والسلام، عندما تركه والده النبي إبراهيم مع أمّه في مكة.

وسمّي بهذا الاسم لأنّ السيدة هاجر كانت تجمع مياه النبع بيدها فتزمّه زمًّا، ولذلك سميّ "بئر زمزم"، وذلك لشدّة قوّة الماء الذي خرج.

وتقع بئر زمزم في مكّة المكرمة تحديدًا على بعد 21 مترًا من الكعبة، وتقع فتحة البئر تحديدًا تحت سطح المطاف وخلف مقام إبراهيم إلى اليسار المقابل للكعبة.

وينقسم البئر إلى قسمين، الأول مبنيّ على عمق 12.80 متر، والثاني يقع بين صخور الجبل بطول 17.20 متر، ويوجد 3 عيون تقوم بتغذية زمزم وهي: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبي قيس والصفا، وعين حذاء المروة وتقع هذه العيون في جدران البئر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - ayoub الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:48
لا احاول الغلو في الافكار او التأويلات لكن في هذه السنين الاخيرة بدأت الاحظ الهجمة تلو الاخرى على كل ما هو اسلامي و بصفة خاصة الاعجازات العلمية في القران .. ناهيكم عن الافكار المتعلقة بالمراة و الارث .... و سيكفيكهم الله و هو السميع العليم
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95
2 - anouarsg الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:52
ماء زمزم يداوي كل داء هادي هير خزعبلات لا اساس لها من الصحة هوا ماء عادي ديال عين وصافي بحال سدي خرازم سيدي زمزم سيدي بوكورعين او اصلا كيكون فيه نسبة ملوحة وميكروبات كيكون مضر للصحة . فيقو وباراكا راه السعويدية كتقلب هير عل منين تحيب فلوس من غير البترول دازو لزمزم دازو لتوسعة الحرام دازو لفنادق باش نهار تسولهوم علاش الخج كيتقام غالي بزاف كيوقوليك حيت حنا كنخصرو كتر من داكشي . اسي مبغيناش فنادق مبغيناش زمزم مبغيناش فيزا . بغينا نمشيو نحجو ونعسو فالأرض ونتنقلو على الجمال
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-156
3 - رضوان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:53
شخصيا أميل الى رأي هذه العالمة وماقلته، اظن ان ماء زمزم حقا ماء مباركا بقدرة الله ولكن فقط لذوي الإيمان والتقوى القويين وليس لكل من هب ودب ولكن السلطات هناك لا تريد سماع مثل هذه الأقوال لان ماء زمزم تجارة مربحة وكبيرة وتدخل الملايير على خزينة الدولة.
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-22
4 - سعيد وجدة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:54
ومند متى كان ماء زمزم يشفي المرضى الشافي هو الله سبحانه وتعالى لا غيره
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185
5 - متفائل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:55
اللهم أسألك زيارة بيتك المحرم في القريب العاجل و شوربة ماء زمزم يا ارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمين
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116
6 - عالمة من المريخ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:57
ما هي الابحاث التي استندت عليها هذه السيدة ؟ إذا كانت فعلا عالمة أو باحثة أو مختصة في هذا الميدان، فإنها على ما يبدو عالمة من كوكب آخر.
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-36
7 - عزيز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:59
ادا العلم والابحاث اتبتت صدقا انه مالح فلا داعي للنقاش .احاديث عن ماء زمزم تظل كلام على ورق
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18
8 - هشام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:05
ماء زمزم مفيد جدا جدا جدا جدا
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-7
9 - المهدي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:07
التأهل الى الدور النهائي بين الخرافة والعلم .. بين المقدس الذي تحميه النصوص والحقيقة التي تكشف عنها المختبرات ومراكز البحوث .. حتى ولو تأكدوا أن ماء زمزم ليس فقط غير مفيد لمرضى السرطان بل يسببه سيرفضون الاعتراف بالحقيقة فالموروث أقوى وسقوط معجزة ماء زمزم ستؤدي الى تهاوي خرافات ومعجزات أخرى .. ما دامت العالمة سعودية والرافضون لنتائج أبحاثها سعوديون كذلك فلماذا لا يحكّمون معاهد ومراكز بحوث أجنبية محايدة ؟ سيرفضون طبعاً لإن النتائج واضحة ...
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25
10 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:09
سبق للسلطات البريطانية أن قامت بحجز كميات من ماء زمزم كانت بحوزة الحجاج البريطانيين بعدما كشفت التحاليل المخبرية ضرره على الصحة العامة. وقامت بمنع هؤلاء الحجاج من إدخال تلك المياه إلى بريطانيا لأنه عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة لا مجال التساهل.
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23
11 - Alucard الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:16
هذا كلام نعرفه منذ 2012 حتى جامعة South London كشفت عن كمية بسيطة من زرنيخ في مياه البئر على مستوى معين.
لكن دعاة "الهراء العلمي" لن يبتلعوا هذا بسهولة..
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20
12 - ادريس الوردي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:18
اللهم لا تحرم امتك الإسلامية من شربة من هذه العين المباركة ومن مائها الشافي الذي باركه نبينا عليه افضل الصلوات،يا رب آمين.
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7
13 - إنسان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:19
يقول تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: 30]، وخلق كل شيء من الماء، وحفظ كل شيء بالماء، ومن الماء خلق الإنسان، وأدق تعريف للماء أنه سائل الحياة، وخلق الماء ليؤدي دوره في الحياة وَفْق سنن تُسيِّره فيما قُدِّر له، فسنن تجعله سُحبًا طائرة، وسنن تجعله قطرات متساقطة، وسنن تحوله أنهارًا جارية وعيونًا متفجرة، وسنن تدفعه في أغصان الشجر وأوراقه، وسنن تجعل الماء وسطًا كيماويًّا صالحا لأداء وظائف حيوية هامة، وسنن تحول الماء جزءًا من الدم الجاري في العروق.

لاكن الخطر لي شعب السعودي هو الماء السياسي الذي حول أرض الأنبياء والرسل إلى أرض الموسيقى والرقص .......
أما الأملاح أو السوديوم فإنها نسية المشروبات الغازية
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8
14 - معلق الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:24
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم لا تحرمنا عمرة وحجة يارب نرتوي من ماء زمزم ونطوف ونسعى ونصلي ركعتين وراء مقام ابراهيم ونفقف بعرفات وننام في مزدلفة ونرمي الجمرات يارب.السعوديات يمكن كان الوضع قبل احسن لهن تحررن وتدهشرن هالي هربات هالي كتشكك في الماء يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على الايمان يارب.
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4
15 - متقاعد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:27
ماء زمزم هو: "طعام طعم، وشفاء سقم" كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله: "طعام طعم"؛ أي إنه يفي عن سائر الأطعمة. "وشفاء سقم"؛ أي أنه بإذن الله تعالى يشفي به المؤمنين الصادقين، لاسيما في الأمراض العويصة التي ظهرت في هذا الزمان، والتي أنبأ عنها صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح: ... "وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم"، فشيوع المعاصي في المجتمع من أسباب ظهور الأمراض التي لم يعرفها من قبلنا من أسلافنا.
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-2
16 - العرجون القديم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:27
ان ماء زمزم غير صالح بتاثا للشرب بعد تحاليل عدة في مختبرات عبر العالم. لتتاءكدوا من هذا اذا عاد احد افراد عائلتكم من الحج فخدو منهم عينة من هذا الماء و ارسلوه الى مختبر لتعرفوا مدى صلاحية هذا الماء. انه ماء خطير لصحة الانسان تماما كشرب بول البعير
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-15
17 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:39
ماء زمزم ممنوع من عدة دول اوربیة لکثرة تلوثه لکن مع القداسة یصیر کل شٸ مفیذ مثل نهر الغانج فی الهند یحج الیه اکثر من 20ملیون شخص کی یغسلون الذنوب ٠ لکن من تجرأ وقال النهر ملوث ربما یقتل ٠٠٠٠
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24
18 - أدربالز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:45
وشهد شاهد من أهلها .
الحق بدا كيبان .
سلطة العلم اقوى من سلطة الخرافة .
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24
19 - ZOOM الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:16
عالم فيزياء الفلك القلبية...
LOL pseudoscience
أن الضار هو علاج السرطان الكيميائي...
we know that you moron, chemotherapy is a treatment not a cure
أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة...
WOW!! such dishonesty. every cell grow in acidic environment (nourishment) not a basic one (starvation) cancer cell or not doesn't matter

slow clap for the "genius" scientists
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2
20 - ahmed arawendi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:17
سؤال فقط لماذا لا يتداوى أمراء الخليج و فقهاؤهم بماء زمزم وكلما أصابتهم وعكة وجدتهم في مصحات فرنسا أو الولايات المتحدة?
لماذا عندما مرض نبي الإسلام لم يكن يعطى ماء زمزم??
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7
21 - kamal الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:37
في ضواحي مكة يستعمل السكان حفر لجمع واد الحار.
هناك تقرير أجنبي خطير يتكلم عن تلوث الفرشات المائية التي تزود صبيب ماء زمزم بالمعادن الثقيلة المسمومة
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6
22 - daoud الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:53
لا يمكن ان يكون دواء للسرطان وهو اصلا داء للعقول ،،
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5
23 - خالد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:59
قال الإمام مالك"كل كلام يرد إلا كلام رسول الله"و قال"إذا وجدته اختلافا بين كلامي و بين كلام رسول الله فخدو بكلام رسول الله و اضربوا بكلامي عُرض لدالحائط..لذا أقول لما ثبتت تزكية رسول الله لماء زمزم فوا الله لأشربنه و لو ثبث فيه بالدليل موتي.حينها سأموت مرتاحا و أقول صدق رسول الله و كذب بدني.كيف لبشر ضعيف لم يؤت من العلم إلا قليلا أن يكذب رسول الله؟
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-2
24 - vive le maroc الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:00
asalam, il y a 3 ans ma fille de 4ans a eu une bactérie s'appel --plum-haukok très dangereux peu d'enfant peu sur vivre allah la sauver et les médecins en suisse au chuv après un mois soins intensif après doit suivre des médicamentant et une surveillance ----je suis partie avec ma femme et ma fille pour une homra a la mekka pendant 2 semaines jai donner a boire eau zamzam a ma fille apres arrêtez tous medicament et ma fille plein forme a ce jour 2019 alhamdou allah wassalam
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2
25 - Babel الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:00
هل ذكر اسم "بئر زمزم" في القرآن الكريم (الرجاء ذكر السورة) إذا كانت الإجابة بنعم.
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3
26 - المنافقون الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:11
الحمدلله ان المختصين هم من تولوا الرد على هذه المخلوقة المدفوعة الاجر واقول لها انشاءالله لما تبتلي بالسرطان لا تشربيه
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-6
27 - haja الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:14
ا قسم بالله ان والدتي اتت بماء زمزم سنة 2005 كانت تحج ولازل عندي منه لحد الساعة واشربه لحد الساعة فهو لازال على حاله لارائحة ولم يتغير فيه شيئ فعلى هده الباحثة ترك ماء عادي اسبوع اتشربه واتشوف نفسها ان مكنتش تنقل لمستفى بعد ساعة زمن
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-3
28 - citoyen maroc الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:18
j etais malade avec le choelesterol et suite à un sejour labas de 20jour je prenais bcp deau zamzam plus de 5L par jour que je buvais et des legumes la journée et la prière du fajr et taouf et lhamdoula mon taux a baisser apres retour au maroc a presque 0% du colesterol mauvais je ne l'ai pas fait que par hasad mais dieu est grand.
vous etes libre de croire ou non mais moi c une preuve a moi meme
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1
29 - moha raiss الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:25
انا شربت هدا الماء ولم اتشافى .الكثير من الحجاج شربوه وكانوا مرضى ولم يشفوا. لمادا لم تضعه السعودية في المستشفيات لتعالج به كل الأمراض . نفس الشيء كان عندنا في المغرب رجل اسمه الشيخ المكي يداوي هو أيضا السرطانات وجميع العلل بالشعاع عن بعد أي بالويفي. إنه هراء الأمة المتخلفة لأن الشافي هو الله تعالى والاخد بالسبب هو التداوي .والماء هو نعمة إلهية سواء كان زمزم أو ماء مولاي عبد السلام . وإلا سيقول السفهاء أن الله يميز بين الناس في النعم حاشا معاد الله
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7
30 - آخر الزمان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:35
هذه هي عالمة آخر الزمان دعوهاوشانها
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0
31 - جنة الماء الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:59
ماء زمزم لما شُرب له، انما الاعمال بالنيات، نزلت بئر زمزم عام 1998 قبل تغيير معالم البئر اليوم، شربت من المنبع مباشرة، شيء عجيب، ماء كما قال الله.. و ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج .. عجبا للطبيبة ..
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1
32 - البرهان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:12
لكل امرء ما نوى. ان كنت مؤمنا خالصا في ايمانك لله عز وجل . لا تسرق ولا تزني ولا تفسد ولا تاتي بالمنكرات كن على يقين بان الله عز شأنه وتجات عظمته يشفيك من مرضك ولو بقطرة ماء اينما وجدت على سطح الكرة الارضية هدا من جهة ومن جهة اخرى فما بالك ان كانت قرب الحجرة السوداء وفي ارض مباركة وبجوار افضل البشر خلقة وخلقا وحامل رسالة الاهية الى البشر . هو البشير والندير هو محمد المصطفى عليه ازكى الصلاة والسلام !!!!!! انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
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