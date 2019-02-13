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كُتّاب وآراء
عاصفة ثلجية تصيب الحياة بالشلل وسط وشرق كندا
تسببت عاصفة شتوية في تساقط الثلوج بكثافة على أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في كندا أمس الثلاثاء مما أدى إلى إغلاق المدارس وإصابة حركة النقل بالشلل.
وتتوقع هيئة البيئة بكندا تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 15 و25 سنتيمترا على جنوب أونتاريو بحلول الأربعاء مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار ثلجية. ومن المتوقع انتهاء العاصفة الأربعاء.
وذكرت الهيئة أن من بين المناطق التي اجتاحتها العاصفة تورنتو الكبرى وهاميلتون وهما أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في كندا حيث يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة بالإضافة إلى أوتاوا ومونتريال ومناطق أخرى.
وقال جيرالد تشينج وهو خبير في الأرصاد الجوية في هيئة البيئة "نوصي بأنه إذا لم يكن الناس مضطرين للذهاب للعمل اليوم أن يلزموا بيوتهم وإذا اضطروا للخروج فيجب أن يتحركوا ببطء على الطرق.. لأن الأوضاع خطيرة جدا".
وأغلقت أكبر الإدارات التعليمية بكندا، وهي الادارة التعليمية بمنطقة تورونتو التي يبلغ عدد طلابها نحو 300 ألف، كل المدارس لأول مرة منذ 2011 بسبب العاصفة كما أٌغلقت المدارس في مناطق كثيرة أخرى.
وأعلنت متحدثة باسم مطار بيرسون الدولي في تورونتو إلغاء 32 في المئة من الرحلات الجوية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
مع الأسف لم يستفيدوا من الاحداث في الموسم الماضية ويعم الصمت والتجاهل
كمواطن كندي مغربي لست بمخزني طبعا احس بالفرحة و النشاط و الحيوية الْيَوْمَ لاني سأقضيه كله بالبيت مع أطفالي . سادرسهم الدارجة المغربية و ساطبخ لهم واحد الدجاجة الله الله . نهار سعيد المغاربة في كل العالم
retard
beucoup de persones travailent de chex eux s'ils ont la possibilité
c est tout
30cm de neige c cest une tempete mais reste normal pour le canada