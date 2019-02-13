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الرئيسية | خارج الحدود | عاصفة ثلجية تصيب الحياة بالشلل وسط وشرق كندا

عاصفة ثلجية تصيب الحياة بالشلل وسط وشرق كندا

عاصفة ثلجية تصيب الحياة بالشلل وسط وشرق كندا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:35

تسببت عاصفة شتوية في تساقط الثلوج بكثافة على أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في كندا أمس الثلاثاء مما أدى إلى إغلاق المدارس وإصابة حركة النقل بالشلل.

وتتوقع هيئة البيئة بكندا تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 15 و25 سنتيمترا على جنوب أونتاريو بحلول الأربعاء مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار ثلجية. ومن المتوقع انتهاء العاصفة الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن من بين المناطق التي اجتاحتها العاصفة تورنتو الكبرى وهاميلتون وهما أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في كندا حيث يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة بالإضافة إلى أوتاوا ومونتريال ومناطق أخرى.

وقال جيرالد تشينج وهو خبير في الأرصاد الجوية في هيئة البيئة "نوصي بأنه إذا لم يكن الناس مضطرين للذهاب للعمل اليوم أن يلزموا بيوتهم وإذا اضطروا للخروج فيجب أن يتحركوا ببطء على الطرق.. لأن الأوضاع خطيرة جدا".

وأغلقت أكبر الإدارات التعليمية بكندا، وهي الادارة التعليمية بمنطقة تورونتو التي يبلغ عدد طلابها نحو 300 ألف، كل المدارس لأول مرة منذ 2011 بسبب العاصفة كما أٌغلقت المدارس في مناطق كثيرة أخرى.

وأعلنت متحدثة باسم مطار بيرسون الدولي في تورونتو إلغاء 32 في المئة من الرحلات الجوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عماد قروي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:59
وفي بلدنا يمكن القول ان فصل الشتاء مر جافا وأيام "الليالي " لم تكن ممطرة لملء الخزانات الطبيعية التي تغدي الوديان والعيون والمناطق الرطبة والآبار مما سيؤثر على الساكنة لا محالة في شهور الجفاف التي تمتد من ماي الى اكتوبر فعلى الدولة ان تنجز مخططات لمواجهة شُح مياه الشرب والسقي لكن يظهر ان المسؤولين غير واعين بخطورة انعدام المياه في جل مناطق البلد وخصوصا في البوادي مما يأجج غضب السكان ويواجه بالبريكولاج والتطبيل الإعلامي !!
مع الأسف لم يستفيدوا من الاحداث في الموسم الماضية ويعم الصمت والتجاهل
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10
2 - تورونتو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:14
اللهم ثلج كندا و لا برد ديال المغرب و زيد عليها الحزقة هههه
كمواطن كندي مغربي لست بمخزني طبعا احس بالفرحة و النشاط و الحيوية الْيَوْمَ لاني سأقضيه كله بالبيت مع أطفالي . سادرسهم الدارجة المغربية و ساطبخ لهم واحد الدجاجة الله الله . نهار سعيد المغاربة في كل العالم
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41
3 - Montreal الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:23
سلام الله عليكم، أقطن في مونتريال وأقول صحيح ثلوج غزيرة تتراوح 30 سنتمر، لكن الحياة شبه عادية، مدارس مغلقة والبعض فضل عدم الذهاب الى العمل لكن عمال المدينة يشتغلون منذ الفجر لإزالة الثلوج، أحييهم على العمل الشاق لإراحة الساكنة. شكرا.
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43
4 - Morocco الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:07
من مونتريال حقيقة الثلج أغرق الشوارع ، لكن هذا لم يمنعنا من الذهاب إلى العمل ، ساعة ونصف فقط لنفض الثلوج من على السيارة ، الحياة صعبة لكن جودة الحياة مضمونة
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12
5 - amine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:46
une tempete mais ca reste qu,'il n y pas vraiment d'impact negative, j'habite a laval et je travaille a Montreal, j'ai pris le bus et le metro sans aucun
retard
beucoup de persones travailent de chex eux s'ils ont la possibilité
c est tout
30cm de neige c cest une tempete mais reste normal pour le canada
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