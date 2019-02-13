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كُتّاب وآراء
"نيسان" تقيم مصنعا لتجميع السيارات في الجزائر
قالت نيسان موتور، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، الأربعاء، إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع شريك جزائري من القطاع الخاص لإنشاء مصنع لتجميع السيارات سيتكلف 160 مليون دولار.
وقال بيمان كارجر النائب الأول الرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى نيسان خلال مراسم التوقيع بالجزائر إن من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران في غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفا و500 سيارة سنويا.
وستحوز مجموعة حسناوي، شريك نيسان، حصة أغلبية في المشروع، الذي من المتوقع أن يخلق 1800 وظيفة.
منعت الجزائر استيراد السيارات في إطار محاولة لخفض الإنفاق، نظرا لهبوط إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
années... j’ai eu la chance de visité Alger, Constontine et Oran c’est un vrais bijoux