24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا (5.00)

  2. ولاية خامسة لبوتفليقة (5.00)

  3. اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)

  4. إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)

  5. "مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "نيسان" تقيم مصنعا لتجميع السيارات في الجزائر

"نيسان" تقيم مصنعا لتجميع السيارات في الجزائر

"نيسان" تقيم مصنعا لتجميع السيارات في الجزائر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:40

قالت نيسان موتور، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، الأربعاء، إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع شريك جزائري من القطاع الخاص لإنشاء مصنع لتجميع السيارات سيتكلف 160 مليون دولار.

وقال بيمان كارجر النائب الأول الرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى نيسان خلال مراسم التوقيع بالجزائر إن من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران في غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفا و500 سيارة سنويا.

وستحوز مجموعة حسناوي، شريك نيسان، حصة أغلبية في المشروع، الذي من المتوقع أن يخلق 1800 وظيفة.

منعت الجزائر استيراد السيارات في إطار محاولة لخفض الإنفاق، نظرا لهبوط إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مراكشي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:56
هم اخوتنا الله يسر ليهم و يبارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - Iskander الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:20
L’Algérie se développe très vite ces dernières ,
années... j’ai eu la chance de visité Alger, Constontine et Oran c’est un vrais bijoux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - فاينك الحبيب فاينك الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:24
مولاي حفيظ..نتا وزير محترم و خدماتك للوطن لا ينكرها الا جاحد..انما نعستي شوية مؤخرا.حركنا شوية الشغل الله يكثر خيرك، باش خيرنا مايديه غيرنا. بان لينا باللي نتا ووزير المالية المعفى كنتو كتفاهمو حسن..و حتى هاد بنشعبون عازل راسو للتيساع و كايخدم غير مع البنك الدولي و صندوق النقد ههههه، هادشي دالنقابات و السلم الاجتماعي مكيفهملوش هو..الله يرد بنا و صافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - majid الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:25
لا يمكن الحديث عن صناعة السيارات الا اذا كانت الدولة تصنع نسبة مهمة تفوق الخمسين في المئة من قطع اجزاء السيارات االمنتجة محليا ما سوى ذلك فهو فقط ورشة تجميع و لا يمكن الحديث عن مصنع و عموما نتمنى كل خير للاشقاء في الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - مبارك المغاريبي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:43
الجزائر تفتح ابوابها لكل المؤسسات المنتجه للسيارات مهما كان نوعها ودالك في اطار شراكة جزائرية مع الشركات العالمية في المرحلة الثانية كل السيارات الناجحة ستمر الى ألأندماج الكلي مع مؤسسة الوطنية لصناعة السيارات ولن ولم تقدم سوقها لدولة واحدة ومؤسسة واحد تا بعة لفرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - هشام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:52
الجزائر الجزائر !!!! الجزائر الجزائر !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مواطن مغربي حر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:58
بالتوفيق للاشقاء الجزائرين على الشعب الجزائر ان يتحرك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:08
مشروع نيسان المزعوم لتركيب السيارات في الجزائر سيكون فرصة مناسبة لتهريب الاموال الجزائرية نحو الخارج من طرف مجموعة حسناوي الشريك التجاري للشركة اليابانية بذريعة استيراد قطع الغيار او استيراد السيارات مفككة من اليابان و شحنها في بواخر على بعد عشرات الاف الكيلومترات لتصل الى الجزائر ثم تنقل الى الورشات لتركيبها او نفخ عجلاتها حيث تصبح تكلفتها اكبر من قيمة السيارة لكن ذالك لا يهم امام عقدة رونو نيسان المغرب و بيجو سيتروين حيث سيصل انتاج المجموعتين المغربيتين الى مليون سيارة سنويا يتم تصديرها نحو دول القارات الخمس فالشركات العملاقة تستثمر في الدول المستقرة و الديمقراطية مثل المغرب لضمان مصالحها و مصالح شركائها لكن مستحيل ذالك في بلد كالجزائر التي تحكم بدون راس او برؤوس متعددة و اخر مهازلها ترشيح رئيس لا ينطق و لا يقف و لا يتكلم فمن يضمن لشركة نيسان الاستثمار في الجزائر و لجبر خاطر النظام و التخفيف من عقدته اتجاه الثورة المغربية في ميدان صناعة السيارات قررت بناء ورشة لتركيب السيارات في وهران لانها لن تخسر شيئا ستبيع قطع الغيار و السيارات مفككة و تتسلم مستحقاتها من العملة الصعبة قبل شحنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.