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الرئيسية | خارج الحدود | 20 قتيلاً في هجوم على الحرس الثوري بإيران

20 قتيلاً في هجوم على الحرس الثوري بإيران

20 قتيلاً في هجوم على الحرس الثوري بإيران
هسبريس - رويترز
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:30

ذكرت وكالة فارس للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية.

وقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

وقالت الوكالة إن عشرة من أفراد الحرس الثوري أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تنقل القوة الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي حر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:57
الله اكبر
الله اكبر
اللهم زد و بارك
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-77
2 - متتبع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:16
وتتزامن مع مؤتمر وارسوا لتصفية القضية الفلسطينية
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11
3 - malade mental الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:23
يقتل ولا يدرى لم قتل ويقتل ولا يدرى لم قتل انها علامات الساعة اصبحت الدماء رخيصة وخصوصا ..................دم......الابرياء ...
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10
4 - منال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:51
مسرحية سمجة للملالي للتعمية على مؤتمر وارسو و لعب دور الضحية
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-11
5 - مغربي حر و افتخر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:14
ينتقم لاطفالنا من ايران المجوسيه ذبحوا اطفالنا ونسائنا وشيوخنا والان اتى،امر الله لانتقام لحق موتانا
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0
6 - عبدالله الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:19
الحرس الثوري ياخد عمولات من تجار المخدرات لأنه يتحكم في ممراته و داك في علم الدولة و تلك الأموال تمول بها المليشيات الشيعية
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1
7 - moha raiss الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:14
من يقتل مسلما ولا يقتل الصهاينة والأمريكان ويدعي انه يجاهد فهو من كبار الكفار والزنادقة . إيران هي ما تبقى من الرجال المسلمين بعدما طبع الصهاينة الأعراب مع الكفار وباعوا فلسطين . رحمة الله على هؤلا الشهداء ومحاربة الدواعش ستستمر رغم هده الأعمال الإرهابية الخبيثة .وستنتصر إيران بحول الله وتنهزم السعودية ممونة هده الجماعات الإرهابية الكافرة التي تخدم أغراض إسرائيل
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-4
8 - الغماري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:30
هؤلاء المجرمين الارهابيين ليسوا الا أدوات بيد الصهيونية الامريكية وأتباعهم فى منطقة الخليج تزامنا مع مؤتمر وارسو حيث يجتمع المطبعون مع نتنياهو وبولتون للتامر على ايران المقاومة الصامدة و وفلسطين الصابرة. العار للارهاب ومؤيدييه.
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-2
9 - KAMEL الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:45
Ils sont des MARTYRS leurs places est LE paradis
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-2
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