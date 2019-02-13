ترامب ينتقد مادورو لمنعه وصول مساعدات أمريكية

هسبريس - د .ب .أ

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لمنعه وصول المساعدات الأمريكية إلى فنزويلا.

وخلال لقاء مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قال ترامب إن مادورو "يرتكب خطأ مخيفا".

تجدر الإشارة إلى أن شاحنات تقل كميات من المواد الغذائية والأدوية وأدوات النظافة متوقفة في منطقة الحدود بين كولومبيا وفنزويلا منذ أكثر من أسبوع، إذ يمنع الجيش الفنزويلي عبورها بأمر من مادورو الذي يرى في المساعدات ذريعة تمهد لتدخل عسكري في بلاده.

وقال ترامب اليوم: "نحاول توصيل المواد الغذائية إلى الناس الذين يتضورون جوعا."

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي مجددا الخيار العسكري لحل الأزمة السياسية في فنزويلا وقال إنه يجري النظر في جميع الخيارات، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه الخيارات.

وجدد ترامب دعمه لجوايدو وقال إنه يكن له " احتراما كبيرا".

وقال الرئيس الأمريكي: "أكن احتراما كبيرا للرجل (جوايدو) الذي يراه معظم... العديد من الناس الرئيس الحقيقي لفنزويلا".

ووصف ترامب جوايدو بأنه "رجل شجاع" وأعرب عن تفاؤله بشأن تطور الأحداث في فنزويلا، قائلا: "اعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام (هناك)".

أما الرئيس الكولومبي، فقال إن منع المساعدات الغذائية عن الناس " يمثل جريمة ضد الإنسانية."

كان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو اعلن نفسه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد متحديا مادورو. وقد اعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا انتقاليا شرعيا للبلاد، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى.

ويعتمد مادورو على دعم روسيا والصين وتركيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا، بالإضافة إلى الجيش الفنزويلي.