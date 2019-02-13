بوتفليقة يعين مديرا عاما جديدا للشرطة في الجزائر

هسبريس - د .ب .أ

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، عبد القادر بوهدبة، مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا للعقيد مصطفى لهبيري الذي تولى المنصب نهاية يونيو، بدلا من اللواء عبد الغني هامل، المقال.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها: إن لهبيري، استدعي لمهام أخرى دون أن توضح طبيعتها.