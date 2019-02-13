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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يعين مديرا عاما جديدا للشرطة في الجزائر

بوتفليقة يعين مديرا عاما جديدا للشرطة في الجزائر

بوتفليقة يعين مديرا عاما جديدا للشرطة في الجزائر
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:22

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، عبد القادر بوهدبة، مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا للعقيد مصطفى لهبيري الذي تولى المنصب نهاية يونيو، بدلا من اللواء عبد الغني هامل، المقال.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها: إن لهبيري، استدعي لمهام أخرى دون أن توضح طبيعتها.

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1 - ولد حميدو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:56
لمادا عندما كان في كامل قواه لم تكن كل هده التعيينات و الاستقالات ام ان كثرة الأخبار عنه معناها انه موجود
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