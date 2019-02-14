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الرئيسية | خارج الحدود | استسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سوريا

استسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سوريا

استسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 فبراير 2019 - 19:25

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 240 من مسلحي داعش المحاصرين في آخر جيب للتنظيم شرق الفرات في سورية سلموا أنفسهم لقوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وتم بالفعل إخراجهم من المنطقة.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن رتلا مؤلفا من سبع شاحنات خرج من المنطقة، وأن "الشاحنات كانت تحمل ما يقارب 240 شخصاً من عناصر تنظيم داعش، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي".

ووصف المرصد العملية بأنها "تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام".

وذكر المرصد أن منطقة سيطرة التنظيم تراجعت وأصبحت مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ليقترب التنظيم بذلك من فقد سيطرته بشكل شبه كامل في منطقة شرق الفرات.

ويتبقى بذلك للتنظيم على الأراضي السورية خلايا نشطة في عدد من المحافظات بالإضافة للجيب الأكبر والأخير للتنظيم المتواجد في البادية السورية بشمال مدينة السخنة وصولاً إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.

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