مثليو اليابان يتشبثون بالاستفادة من "حقوق زوجية"

هسبريس ـ مُتابعة

تقدم 13 من الأزواج المثليين بدعاوى قضائية ضد الحكومة اليابانية للمطالبة بالتمتع بـ"حقوق زوجية متساوية"، حيث قالوا إن رفض زواج المثليين يعد أمرا غير دستوري.

وتقدم ستة من الأزواج المثليين بدعاوى قضائية أمام محكمة طوكيو الجزئية، في حين تقدم بقية الأزواج بدعاوى في مدن يابانية أخرى منها أوساكا وسابورو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

ويسعى كل من الأزواج للحصول على تعويض بقيمة مليون ين (9000 دولار)، حيث يقولون إن الحكومة أخفقت في القيام بالتزاماتها الدستورية، مما تسبب في إصابتهم بمشاكل نفسية بسبب التمييز.

وتنص المادة 24 في الدستور الياباني على أن "الزواج يجب أن يقوم على أساس الموافقة المتبادلة من الجنسين، ويجب أن يستمر على أساس التعاون المشترك مع تمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية".

وقال محامو الأزواج المثليين إن الهدف من المادة هو الحفاظ على المساواة بين الجنسين والاحترام، وهذا لا يحظر زواج المثليين.

ويحظر رفض اليابان لزواج المثليين هؤلاء الأشخاص من أن يؤثوا أي ممتلكات بدون وصية والاستفادة من الخصومات الضريبية للأزواج أو التمتع بحضانة مشتركة لأطفالهما.

جدير بالذكر أن اليابان هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع التي لا تسمح بزواج المثليين أو الزواج المدني.