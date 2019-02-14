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الرئيس الأمريكي يعتزم إعلان حالة "طوارئ وطنية"
الخميس 14 فبراير 2019 - 22:35
أكد البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل ويعلن حالة طوارئ وطنية.
وقالت سارا ساندرز ، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم:" إن الرئيس ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل الحكومي ، وكما قال من قبل، فإنه سوف يقوم بعمل تنفيذى آخر، يشمل إعلان حالة طوارئ وطنية، من أجل ضمان تحقيق الأمن القومى ووقف الأزمة الإنسانية عند الحدود"
واضافت:" إن الرئيس وللمرة الثانية يعد ببناء السور لحماية الحدود( مع المكسيك) ولتأمين بلادنا العظيمة".