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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي يعتزم إعلان حالة "طوارئ وطنية"

الرئيس الأمريكي يعتزم إعلان حالة "طوارئ وطنية"

الرئيس الأمريكي يعتزم إعلان حالة "طوارئ وطنية"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 14 فبراير 2019 - 22:35

أكد البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل ويعلن حالة طوارئ وطنية.

وقالت سارا ساندرز ، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم:" إن الرئيس ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل الحكومي ، وكما قال من قبل، فإنه سوف يقوم بعمل تنفيذى آخر، يشمل إعلان حالة طوارئ وطنية، من أجل ضمان تحقيق الأمن القومى ووقف الأزمة الإنسانية عند الحدود"

واضافت:" إن الرئيس وللمرة الثانية يعد ببناء السور لحماية الحدود( مع المكسيك) ولتأمين بلادنا العظيمة".

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