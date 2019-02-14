الرئيس الأمريكي يعتزم إعلان حالة "طوارئ وطنية"

هسبريس - د.ب.أ

أكد البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل ويعلن حالة طوارئ وطنية.

وقالت سارا ساندرز ، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم:" إن الرئيس ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل الحكومي ، وكما قال من قبل، فإنه سوف يقوم بعمل تنفيذى آخر، يشمل إعلان حالة طوارئ وطنية، من أجل ضمان تحقيق الأمن القومى ووقف الأزمة الإنسانية عند الحدود"

واضافت:" إن الرئيس وللمرة الثانية يعد ببناء السور لحماية الحدود( مع المكسيك) ولتأمين بلادنا العظيمة".