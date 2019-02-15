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كُتّاب وآراء
ألمانيا تتجه إلى حظر الهواتف الذكية على الأطفال
حذر خبراء ألمان من أن نشر الصور العارية صار ممكنا حتى بين الأطفال في المرحلة الابتدائية.
وقالت يوليا فايلر، خبيرة شؤون الإنترنت في المجلس الاستشاري لمفوض الحكومة الألمانية لمكافحة إساءة استغلال الأطفال، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الجمعة: "الجناة والضحايا صاروا أصغر سنا"، موضحة أن مشاهدة الصور الإباحية أو نشر فيديوهات عن العادة السرية للأقران صارت تحدث بين الفئة العمرية بين 9 و11 عاما.
وطالبت فايلر لذلك بحظر استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال دون 14 عاما، وقالت: "مثلما نحمي الأطفال من الكحول أو مواد مخدرة أخرى، يتعين علينا أن نحميهم من مخاطر الاستخدام المبكر للهواتف الذكية".
كما رصد محققو الشرطة أيضا هذا التوجه، حيث قال يوديت دوبروف من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي بولاية برلين في تصريحات لـ"فونكه": "عدد البلاغات في هذا المجال ارتفع بشدة خلال الأعوام الماضية"، موضحا أن المحققين يترددون حاليا في المتوسط كل أسبوعين على مدرسة للتحقيق في بلاغ متعلق بهذا النوع من الوقائع، وقال: "منذ أن أصبح كل طفل لديه هاتف ذكي، صار عمر المشتبه بهم أصغر".
وعلق مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال يوهانس-فيلهلم روريج على مقترح فايلر بحظر الهواتف الذكية على الأطفال قائلا: "وضع حد قانوني لعمر مستخدمي الهواتف الذكية قد يكون حلا سريعا وبسيطا، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية المتعلقة بغياب الحماية على الإنترنت".