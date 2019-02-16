ملياردير بريطاني ينظم حفلا خيريا لإغاثة فنزويلا

هسبريس - د.ب.أ

عتزم الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون تنظيم حفل موسيقي خيري في كولومبيا، بهدف لفت أنظار العالم إلى الأزمة التي تمر بها فنزويلا، إلى جانب جمع الأموال لتقديم معونات الإغاثة الإنسانية لمواطني البلاد.

وقال برانسون في مقطع فيديو تم بثه أول أمس الخميس إن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان في فنزويلا خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا للبلاد"، والمعارض السياسي ليوبولدو لوبيز، طلبا منه تنظيم الحفل.

ومن المقرر إقامة الحفل الموسيقي في 22 فبراير الحالي بمدينة كوكوتا الحدودية، حيث تتراكم المعونات المتجهة إلى فنزويلا على الجانب الكولومبي من الحدود، بناء على أوامر الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان غوايدو أعلن الأسبوع الماضي أنه تم تحديد يوم 23 فبراير موعدا لإقامة الحفل عندما تعبر المعونات الحدود إلى فنزويلا.

وذكر برانسون في مقطع الفيديو: "هدفنا جمع مئة مليون دولار خلال 60 يوما، وإعادة فتح حدود فنزويلا حتى يتسنى إدخال المعونات الإنسانية لتصل في النهاية إلى الملايين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف برانسون، وهو رئيس مجموعة "فيرجين" التي تعمل في مجال التمويل: "سيشارك في الحفل الموسيقي مجموعة رائعة من الفنانين من أمريكا اللاتينية، والعالم، وسيذاع على الهواء ليشاهده الملايين في جميع أنحاء العالم".

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية، نتج عنها زيادة متصاعدة في معدلات التضخم وانتشار نقص الأطعمة والأدوية.

ونزح من فنزويلا ما يقدر بأكثر من 3ر2 ملايين مواطن منذ عام 2014، وتستضيف دولة كولومبيا المجاورة ما يقرب من مليون فنزويلي.