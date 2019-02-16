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الرئيسية | خارج الحدود | الاستشارة الخارجية تكلف ألمانيا 720 مليون يورو

الاستشارة الخارجية تكلف ألمانيا 720 مليون يورو

الاستشارة الخارجية تكلف ألمانيا 720 مليون يورو
هسبريس – د.ب.أ
السبت 16 فبراير 2019 - 03:15

أنفقت الحكومة الألمانية خلال عام 2017 نحو 722.4 مليون يورو على الاستعانة بخدمات دعم واستشارة خارجية.

وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر"، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومجلة "دير شبيغل" الألمانية على نسخة منه أن جزءا من هذه الأموال تم ضخه عبر أكثر من 350 اتفاق إطاري يسري لعدة سنوات أبرمته بعض الوزارات مع شركات.

وتزيد تكلفة الاستعانة بمستشارين خارجيين عام 2017 بذلك بوضوح عن البيانات التي أدلت بها الحكومة مؤخرا.

وبحسب البيانات، فإن أعلى نفقات للاستعانة بمستشارين خارجيين كانت في وزارة الداخلية بقيمة 213.5 مليون يورو ووزارة النقل بقيمة 147.2 مليون يورو.

أما وزارة الدفاع، التي تلقت انتقادات مؤخرا بسبب العقود الكثيرة التي أبرمتها مع مستشارين خارجيين، فقد أوضحت أنها لم تستطع حصر البيانات المطلوبة بالكامل خلال تلك الفترة الزمنية.

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