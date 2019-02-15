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كُتّاب وآراء
البيت الأبيض يصدر "إعلان سوريا" خلال 24 ساعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في دجنبر الماضي، لسحب القوات الأمريكية من البلاد.
وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".