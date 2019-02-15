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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يلجأ إلى حالة الطوارئ لبناء "جدار المكسيك"

ترامب يلجأ إلى حالة الطوارئ لبناء "جدار المكسيك"

ترامب يلجأ إلى حالة الطوارئ لبناء "جدار المكسيك"
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 فبراير 2019 - 17:41

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونغرس.

وطالب ترامب الكونغرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون الموازنة إما اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن أقرها الكونغرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترامب.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.

من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي إنه سيصدر إعلانا عن "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في غضون 24 ساعة، في حين يواصل الجهاديون المتطرفون الدفاع عن آخر جيب لهم في سوريا.

وأضاف ترامب لوسائل الإعلام في البيت الأبيض "هناك الكثير من البيانات المهمة المرتبطة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة وسيتم الإعلان عنها في غضون 24 ساعة".

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإعلان الرسمي عن نهاية "الخلافة" سيصدر قريباً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:05
ترامب مصمم على بناء الجدار الحدودي. يقول و يطبق. يريد الأفضل لبلاده و يخدم مصالح مواطنيه لكن كل ذلك على حساب الشعوب العربية. أما بالنسبة للتنظيم فإنهم هم من صنعوه و قضو به مآربهم و حققوا به أهدافهم و الآن يعلنون انتهاء صلاحيته . ترامب هو نيرون القرن 21 .فرغم أن ترامب ينمي بلاده إلا أن بعض قراراته المتهورة قد ترتد عليه على الأمد البعيد
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2 - دارلمان الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:40
ترامب زمط الشينوا قاليهم تنشريو من عندكم بزاف رغم انكم ما اخترعتو والو هي التقليد ودابا هتشريو سلع امريكية وهنرفع الضرائب على سلعكم ولا ماعجبكمش الحال خليو سلعتكم عندكم.انشاالله يدير هاد الحيط يحبس الهجرة باش ينقص الاجرام ويلقاو المريكان فين يخدمو.ياريت اوروبا تبني حيط تحبس الهروي
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