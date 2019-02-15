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كُتّاب وآراء
ترامب يلجأ إلى حالة الطوارئ لبناء "جدار المكسيك"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونغرس.
وطالب ترامب الكونغرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون الموازنة إما اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن أقرها الكونغرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترامب.
وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.
من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي إنه سيصدر إعلانا عن "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في غضون 24 ساعة، في حين يواصل الجهاديون المتطرفون الدفاع عن آخر جيب لهم في سوريا.
وأضاف ترامب لوسائل الإعلام في البيت الأبيض "هناك الكثير من البيانات المهمة المرتبطة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة وسيتم الإعلان عنها في غضون 24 ساعة".
وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإعلان الرسمي عن نهاية "الخلافة" سيصدر قريباً.