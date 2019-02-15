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بنغلاديش تحتضن ثاني أكبر تجمع عالمي للمسلمين

بنغلاديش تحتضن ثاني أكبر تجمع عالمي للمسلمين
هسبريس – إفي
الجمعة 15 فبراير 2019 - 21:10

تستضيف بنغلاديش بدءا من الجمعة المؤتمر العالمي لأهل الدعوة المعروف بـ"بيشوا اجتماع"، وهو ثاني أكبر تجمع سنوى للمسلمين في العالم بعد الحج إلى مكة، ما يأتي وسط حالة من التوتر جراء خلافات بين فصيلين من جماعة "التبليغ" السنية التي تنظم الحدث، ما دفع السلطات البنغالية إلى تشديد التدابير الأمنية.

ويتوقع منظمو الفعالية أن يحضر نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم إلى مدينة تونجا الواقعة جنوبي بنغلاديش من أجل المشاركة حتى الاثنين المقبل في هذا الحدث الديني.

وبات المؤتمر الذي يقام من أجل التباحث بشأن الأخوة بين المؤمنين، هذا العام مسرحا لتوتر متزايد بين فصيلين من الجماعة، مما دفع إلى تنظيمه على مرحلتين، بواقع يومين لكل مجموعة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وفي تصريحات لـ(إفي)، قال المتحدث باسم كتيبة التدخل السريع بجهاز الشرطة حسين رسول عزام "لقد اتخذنا جميع التدابير المحتملة من أجل الحفاظ على الأمن في الاجتماع".

ويدور الخلاف في الجماعة، الذي تسبب خلال دجنبر الماضي في وقوع مواجهات، أسفرت عن مقتل شخص وإصابات عشرات آخرين في داكا، حول رجل الدين سعد الكاندهلوي، حفيد مؤسس الحركة.

وتكمن المشكلة في أن ثمة فصيلا يدعم الكاندهلوي على رأس الجماعة، بينما يرفص الفصيل الآخر ذلك لأسباب دينية.

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