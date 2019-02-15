24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نعم لرفع الحصار عن غزة .. ولكن ليس بأي ثمن
- مراسيم وأوضاع متردية للمآثر التاريخية بتازة
- نواب أمريكيون يطلبون التحقيق في "تلاعبات ترامب"
- مثليو اليابان يتشبثون بالاستفادة من "حقوق زوجية"
- حلول معضلات التعليم يلاقي النقابات بوزير التربية
بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)
حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)
مبادرة إحسانية تهب رجلين اصطناعيتين لتلميذ مبتور القدمين بفاس (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (120)
- حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم - (114)
- مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني" - (106)
- العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين - (56)
- الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنغلاديش تحتضن ثاني أكبر تجمع عالمي للمسلمين
تستضيف بنغلاديش بدءا من الجمعة المؤتمر العالمي لأهل الدعوة المعروف بـ"بيشوا اجتماع"، وهو ثاني أكبر تجمع سنوى للمسلمين في العالم بعد الحج إلى مكة، ما يأتي وسط حالة من التوتر جراء خلافات بين فصيلين من جماعة "التبليغ" السنية التي تنظم الحدث، ما دفع السلطات البنغالية إلى تشديد التدابير الأمنية.
ويتوقع منظمو الفعالية أن يحضر نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم إلى مدينة تونجا الواقعة جنوبي بنغلاديش من أجل المشاركة حتى الاثنين المقبل في هذا الحدث الديني.
وبات المؤتمر الذي يقام من أجل التباحث بشأن الأخوة بين المؤمنين، هذا العام مسرحا لتوتر متزايد بين فصيلين من الجماعة، مما دفع إلى تنظيمه على مرحلتين، بواقع يومين لكل مجموعة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في التاريخ.
وفي تصريحات لـ(إفي)، قال المتحدث باسم كتيبة التدخل السريع بجهاز الشرطة حسين رسول عزام "لقد اتخذنا جميع التدابير المحتملة من أجل الحفاظ على الأمن في الاجتماع".
ويدور الخلاف في الجماعة، الذي تسبب خلال دجنبر الماضي في وقوع مواجهات، أسفرت عن مقتل شخص وإصابات عشرات آخرين في داكا، حول رجل الدين سعد الكاندهلوي، حفيد مؤسس الحركة.
وتكمن المشكلة في أن ثمة فصيلا يدعم الكاندهلوي على رأس الجماعة، بينما يرفص الفصيل الآخر ذلك لأسباب دينية.