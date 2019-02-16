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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تعتزم توسيع نطاق مكافحة داعش مع الحلفاء

أمريكا تعتزم توسيع نطاق مكافحة داعش مع الحلفاء

أمريكا تعتزم توسيع نطاق مكافحة داعش مع الحلفاء
هسبريس – د.ب.أ
السبت 16 فبراير 2019 - 04:25

تعتزم الحكومة الأمريكية توسيع نطاق مكافحة تنظيم "داعش" مع الحلفاء في مناطق خارج سورية والعراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي المؤقت، باتريك شاناهان، الجمعة، في ميونخ خلال اجتماع مع 12 من نظرائه قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إنه يتعين مواصلة مهمة تحالف مكافحة "داعش" حتى هزيمة التنظيم.

وذكر شاناهان أن أفغانستان والفلبين ومنطقة الساحل من المناطق التي يتعين على الشركاء نقل خبراتهم إليها في مكافحة "داعش"، مضيفا أنه حتى عقب سحب القوات الأمريكية من سورية، ستترك بلاده إمكانياتها في مكافحة التنظيم في المنطقة وستواصل دعم شركاء محليين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إن هناك اتفاقا عريضا على أن مكافحة تنظيم "داعش" لم تنته بعد، حتى إذا صار التنظيم في سورية والعراق مفككا، وقالت: "لكن من الضروري الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" يغير وجهه حاليا ويتخفى لتأسيس شبكات مع جماعات إرهابية أخرى".

وأكدت الوزيرة أهمية تقديم المساعدة في العراق لإعادة إعمار البلاد، مضيفة أنه يمكن تقديم هذه المساعدة في سورية أيضا عندما يكون هناك وضوح سياسي وعندما تتمكن كافة الفئات، التي ليس لديها صلة بالإرهاب، من العودة في أمان إلى وطنها.

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