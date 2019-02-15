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الرئيسية | خارج الحدود | تهمة التحرش الجنسي تلاحق السفير البابوي بفرنسا

تهمة التحرش الجنسي تلاحق السفير البابوي بفرنسا

تهمة التحرش الجنسي تلاحق السفير البابوي بفرنسا
هسبريس – إفي
الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:55

يخضع السفير البابوي في فرنسا لويجي فنتورا لتحقيق في "اعتداء جنسي" مشتبه به بحق موظف في بلدية باريس، وفقا لما أفادت به مصادر قضائية لـ(إفي).

بدأت التحقيقات يوم 24 يناير الماضي بعد قيام البلدية بإحالة الواقعة إلى الادعاء العام، حيث تشير الشكوى إلى أن الواقعة تمت في مقر البلدية أثناء حفل حضره السفير البابوي في فرنسا (74 عاما)، والذي يشغل هذا المنصب منذ عقد من الزمن.

ووفقا لصحيفة (لوموند) الفرنسية، فقد وقعت الأحداث خلال حفل الاستقبال التقليدي للعام الجديد الذي أقامته عمدة باريس، آن هيدالغو، يوم 17 يناير الماضي.

وعادة ما يكون للسفير البابوي دور خاص في هذه الاحتفالية بصفته عميد السلك الدبلوماسي في البلاد.

وكان السفير البابوي يلقى كلمة تقليدية في هذا اليوم، ولكن مع وصول هيدالغو إلى منصبه، اقتصر على إمكانية اصطحاب عمدة باريس إلى المنصة.

وأشارت صحيفة (لوموند) إلى أن شابا يعمل بقسم العلاقات الدولية ببلدية باريس تقدم بشكوى بسبب ملامسة رجل الدين له أكثر من مرة خلال الاحتفالية.

جدير بالذكر أن فنتورا، الذي درس القانون الكنسي وحصل على درجة الدكتوراة في الأدب الحديث، التحق بالسلك الدبلوماسي بالفاتيكان في عام 1978، وكان سفير بابويا في كوت ديفوار وبوركينا فاسو والنيجر، قبل أن ينتقل إلى تشيلي عام 1999، وهو المنصب الذي ظل به عامين قبل انتقاله إلى كندا.

يشار إلى أن فنتورا تم تعيينه في باريس من قبل البابا بنديكت السادس عشر في باريس ليحل محل فورتوناتو بالديلي.

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