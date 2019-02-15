24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مسح وطني يتعقب انتشار الوباء الكبدي في المغرب (5.00)

  2. بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)

  3. حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)

  4. مبادرة إحسانية تهب رجلين اصطناعيتين لتلميذ مبتور القدمين بفاس (5.00)

  5. زيارة فيليبي إلى المغرب .. برتوكول رسمي وتمثيل قيادي لوليّ العهد (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هولندا تحقق في اتهامات فساد بمشروع مترو سعودي

هولندا تحقق في اتهامات فساد بمشروع مترو سعودي

هولندا تحقق في اتهامات فساد بمشروع مترو سعودي
هسبريس – رويترز
الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:40

قال ممثلو ادعاء في هولندا اليوم الجمعة إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.

وستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض. والمشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده "إف.سي.سي" الإسبانية، هم "ألستوم" و"سيتيك" الفرنسيتان و"سامسونغ" الكورية الجنوبية و"فريسينه" السعودية و"تبيسا" الإسبانية أيضا.

وتقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

وأفاد ممثلو ادعاء في الجرائم المالية في بيان بإنهم قاموا بتفتيش مكاتب "ستركتون انترناشونال بي.في" و"ستركتون سيفيل برويكتن بي.في"، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وقال البيان "التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض". وأضاف أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم.

وأضاف ممثلو الادعاء أن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.