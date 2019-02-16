خمسة قتلى في إطلاق نار بمصنع أمريكي

هسبريس - د.ب.أ

قتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في مصنع أمريكي في ولاية إلينوي، حسبما قال مسؤولو الشرطة في مدينة أورورا القريبة من شيكاغو والتي وقع بها الهجوم.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي مساء الجمعة إن خمسة من عناصر الشرطة على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وقتلت الشرطة مطلق النار بعد تبادل لإطلاق النار معه، وحددت هويته على أنه يدعى جاري مارتن (45 عاما). وأفادت التقارير الإخبارية بأنه كان موظفا في المصنع.