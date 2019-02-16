انتهاء وجود "داعش" في شرق الفرات بسوريا

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بانتهاء وجود تنظيم "داعش" فوق أراضي شرق الفرات؛ بعد "استسلام في صفقة غير معلنة".

وقال المصدر نفسه، في بيان صحافي، إن "قوات سورية الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط ضمن المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز، بالقطاع الشرقي من ريف دير الزو،ر بحثاً عن متوارين من عناصر تنظيم داعش، ضمن أنفاق عمد التنظيم إلى إنشائها إبان بسط نفوذه على المنطقة."

وبحسب المرصد؛ ينتهي التنظيم بذلك بشكل كامل فوق أراضي الضفة الشرقية لنهر الفرات، ولفت الانتباه إلى أن انتهاء التنظيم يأتي بعد استسلام 200 من عناصره ضمن صفقة غير معلنة، وأشار إلى أن "الصفقة أفضت إلى استسلام نحو 440 من تنظيم الدولة الإسلامية على دفعتين، الأولى بـ240 والثانية تهم 200 من الأشخاص".